Бесшумный электрический самолет представили в США

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый электрический летательный аппарат показали в США, сообщает издание The Verge .

Разработка получила название Heaviside или сокращенно HVSD. Самолет на электрической тяге создали инженеры из компании Kitty Hawk в сотрудничестве с Google.

Новый летательный аппарат уже прошел испытания и, по словам создателей, сможет преодолевать расстояние в 90 километров всего за 15 минут. Помимо всего прочего, одного заряда батареи будет достаточно, чтобы отправиться в полет на дальность до 100 миль или 160 километров.

В компании считают, что их новая разработка найдет применение в сфере транспортных перевозок в крупных городах по всему миру. Помимо всего прочего, летательный аппарат HVSD имеет еще одно преимущество - уровень шума при восьми работающих двигателях составляет всего 38 дЦБ, когда у вертолетов, которые недавно стали доставлять пассажиров из Манхэттена в аэропорт Нью-Йорка, он составляет 80 дЦБ.

Пока разработка находится на стадии испытаний, однако не исключено, что в скором времени эти летательные аппараты появятся в мегаполисах по всему миру. -0-