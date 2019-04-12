БГУ планирует запустить второй университетский спутник в 2020 году

Спутник BSU Sat-1 Белгосуниверситета вывели на орбиту 29 октября 2018 года в Китае с космодрома Цзюцюань. За три недели до этого в КНР отправились ключевые разработчики аппарата, чтобы подготовить его к запуску, провести испытания. Заведующий кафедрой факультета радиофизики и компьютерных технологий, научный руководитель Центра аэрокосмического образования БГУ Владимир Саечников приехал на космодром буквально за день до события, которого с волнением ждала вся команда, работавшая над BSU Sat-1. Спутник БГУ был и остается первым университетским спутником в системе белорусского образования и третьим объектом отечественного происхождения на околоземной орбите. Как используется полученная с него информация и каким будет новый космический аппарат Белгосуниверситета, Владимир Саечников рассказал корреспонденту БЕЛТА.

Программное обеспечение для спутника разработали ученые БГУ. До этого делать такого рода оборудование не доводилось. Специалистам по электронике пригодился опыт, накопленный при реализации проектов, выполнявшихся под потребности конкретных заказчиков. Первые позывные спутника БГУ преподаватели и студенты услышали 29 октября 2018 года. Передача информации с него идет в радиолюбительском диапазоне, поэтому получать данные BSU Sat-1 могут все организации и частные лица, у которых есть минимальные средства приема. Полученная специалистами разных стран информация аккумулируется на специально созданном интернет-портале https://bsusat.com/. "Мы занимаем уже пятое место в мире по объему информации, полученной с аппарата такого класса", - отметил Владимир Саечников.

В течение пары месяцев шли летные испытания. Сначала спутник работал в самом экономном режиме, передавал позывные и минимальную телеметрическую информацию о работе основных систем. После этого начали постепенно включать все остальное. Сейчас, например, дошла очередь до цифровой камеры. "Она достаточно простая, но с разрешением 300 м/пиксель. Это лучше, чем на американских спутниках НОАA, которые дают разрешение 1 км/пиксель", - обратил внимание директор Центра аэрокосмического образования БГУ. Реализация программы идет поэтапно. В БГУ не видят свою задачу в том, чтобы устанавливать рекорды. Главное - обеспечить комплексную работу аппарата, получить необходимый опыт и знания.

К этому времени специалисты провели полный комплекс исследований с системой ориентации. На BSU Sat-1 стоят дополнительные датчики (солнечный, инфракрасный и так далее) и другое оборудование - все это в комплексе используется для контроля ориентации спутника, для того, чтобы при необходимости развернуть его в нужную сторону.

Практически вся целевая нагрузка аппарата либо разработана в БГУ, либо произведена на белорусских предприятиях. В будущем на BSU Sat-1 подключат инфракрасный детектор, который позволяет снимать цветовую температуру атмосферы, влажность и так далее, радиационный спектрометр производства УП "Полимастер". С его помощью можно регистрировать и исследовать вспышки на Солнце, потоки космических частиц, а по мере снижения спутника - радиационную обстановку околоземного пространства. Запланирован ряд экспериментов, в том числе по изучению верхних слоев атмосферы. Будет проверена радиационная стойкость соответствующих электронных элементов завода "Интеграл".

Человеку, далекому от темы, порой бывает непросто понять важность таких исследований. Между тем, как пояснил Владимир Саечников, системы любого спутника (энергоснабжения, управления, ориентации и стабилизации, телекоммуникации и так далее) в космосе проверяются самыми жесткими условиями, чтобы затем внедрить на Земле. Например, система ориентации и стабилизации - ключевая для беспилотного транспорта. Накопленный в космосе опыт управления аппаратом, когда человек максимально от него удален, можно использовать в дальнейшем в производстве квадрокоптеров, беспилотных автомобилей и так далее.

Университетский спутник позволяет также выполнять широкий спектр образовательных задач. "Опираясь на информацию с интернет-портала BSU Sat-1, студенты подготовили с десяток, если не больше, курсовых и дипломных работ", - подчеркнул собеседник. Наноспутник используется как учебно-научная лаборатория. Вместе с наземным комплексом управления, приема и обработки данных студенты в реальных условиях осваивают космические технологии и проводят научные исследования. Именно студентов, магистрантов и аспирантов в свое время было больше всего в команде, создавшей BSU Sat-1. Они освоили полный технологический цикл создания и использования собственных космических аппаратов. Сейчас это уже опытные разработчики и они учат следующее поколение. Молодежь под их руководством приступила к разработке второго университетского спутника БГУ.

Владимир Саечников рассказал, что при создании нового аппарата учитывается накопленный с BSU Sat-1 опыт, модернизируется система управления, устанавливаются новые камеры, дающие разрешение до 20 м/пиксель. Спутник будет больше размером. "Меняем конструкцию, чтобы при необходимости было легче изменить его конфигурацию, больше возможностей установить полезную нагрузку", - отметил он.

Предложить свои варианты смогут студенты других факультетов БГУ. Свой новый спутник БГУ планирует запустить уже в следующем году.

Опыт Белгосуниверситета заинтересовал зарубежных коллег. Например, из Казахстана специалисты приезжают в Минск на обучение уже не в первый раз. В перспективе в вузе рассчитывают наладить переподготовку, повышение квалификации специалистов в этой сфере. Владимир Саечников не исключает, что, доработав технологию, БГУ сможет производить и продавать модули, узлы для небольших космических аппаратов.

Светлана САВКО,

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