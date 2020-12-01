БГУ представит 13 разработок на международной выставке в Казани

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ представит 13 разработок на 20-й Международной специализированной выставке "Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань". Мероприятие пройдет 2-4 декабря в Казани (Татарстан, Россия). Целью его проведения является демонстрация современных достижений науки, техники и технологий в отрасли металлообработки и машиностроения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В число экспонатов университета войдет химически стойкая грунтовка "ТИКОР-1" на водно-дисперсионной основе. Инициатива принадлежит НИИ физико-химических проблем БГУ. Грунтовка предназначена для антикоррозионной защиты стальных изделий и конструкций химической и энергетической промышленности. Стойкость ее превосходит показатели известных отечественных и импортных материалов. Также посетителям представят металлические зеркала из алюминиевого сплава. Используются они при производстве авиационной и бронетанковой техники и служат альтернативой прототипам из нержавеющей стали. Могут применяться для мото- и автотранспорта вместо внешних стеклянных и внутрикабинных зеркал. Они конкурентны по качеству, безопасны в эксплуатации и имеют облегченный вес.

В списке экспонатов БГУ многофункциональный измерительный комплекс Alma-Meter, регистратор параметров движения лифтового оборудования "В-590 ПАЛТУС", устройство дистанционного мониторинга перемещения мобильных объектов "АГЕНТ В-607", высокотемпературный оптический термограф ИТ-3СМ, модульный комплекс управления расходом газов.

БГУ представит свои инновации в коллективной экспозиции научно-технических разработок Министерства образования Беларуси.

Выставка "Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань" организуется ежегодно с 2000 года. Ее участниками являются российские, зарубежные производители и поставщики металлообрабатывающего оборудования, инструмента, сварочного оборудования и материалов, средств измерения и автоматизации, комплектующих изделий. В 2019 году свою продукцию представили более 223 компаний из 29 регионов России и пяти стран мира. Организаторами выставки выступают Министерство промышленности Татарстана, Ассоциация предприятий и промышленников Татарстана, российская Ассоциация производителей станкоинструментальной продукции "Станкоинструмент", ОАО "Казанская ярмарка".-0-