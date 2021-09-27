БГУ представит около 20 разработок на международной выставке "ТехИнноПром"

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ представит около 20 научно-технических разработок на международной выставке технологий и инноваций в промышленности "ТехИнноПром". Мероприятие пройдет с 28 по 30 сентября в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"В состав выставочной экспозиции БГУ войдут радиопоглощающие материалы серии "КУП". Они предназначены для защиты летательных аппаратов от воздействия электромагнитного излучения. Обладают малой плотностью, высокой эластичностью, имеют термическую стойкость до 400-450 градусов и химическую стойкость к кислотам, щелочам, растворителям. На стенде БГУ также представят ультразвуковые счетчики газа для измерения и коммерческого учета расхода природного газа в жилых и общественных зданиях и промышленных производствах. Данные счетчики превосходят механические в долговечности и точности измерений", - рассказали в пресс-службе.

Посетители познакомятся с уникальной технологией Landscape для восстановления грунтов, загрязненных отходами нефтепродуктов. Новаторское предложение имеет экологическую, промышленную и экономическую ценность. Благодаря данной технологии грунт очищается от битумных, мазутных, нефтешламовых и других отходов. До настоящего времени работы по борьбе с этими загрязнениями на территории нашей страны проводились путем сжигания загрязненных почв.

Кроме того, ученые БГУ покажут и известные разработки. Это ультрачерные пленки для оптических и измерительных приборов, устройство дистанционного мониторинга перемещения мобильных объектов "АГЕНТ В-607", многофункциональный измерительный комплекс Alma Meter - 2.

Организаторами выставки выступают выставочное предприятие "Экспофорум" и Торговое представительство России в Республике Беларусь.

Международная выставка технологий и инноваций в промышленности "ТехИнноПром" проводится с 1997 года и включена в программу Белорусского промышленно-инвестиционного форума. Тематические площадки отражают достижения в области технологий для промышленных производств, продукции и услуг, инноваций, инвестиций, стартапов и т.д. Традиционно участниками мероприятия являются предприятия и организации из Беларуси, России, Латвии, Ирана, Узбекистана и других стран.-0-