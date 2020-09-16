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Технологии
16 сентября 2020, 16:09

БГУ представит около 30 научно-технических разработок на выставке в Санкт-Петербурге

Фото из архива
Фото из архива

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ представит около 30 научно-технических разработок на XXVI Международной выставке-конгрессе "Высокие технологии. Инновации. Инвестиции" (HI-TECH'2020). Мероприятие пройдет с 17 по 19 сентября на полях Петербургской технической ярмарки. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГУ.

В экспозицию БГУ включены достижения ученых и исследователей вуза в области машино- и приборостроения, химии и медицины, пищевой промышленности и биотехнологий. В частности, в Санкт-Петербурге университет представит проекты: съедобные упаковочные пленки, витаминно-минеральные премиксы для продуктов питания, фитосоли для коррекции повышенного порога вкусовой чувствительности к поваренной соли, серию ветеринарных биопрепаратов для лечения и профилактики болезней животных, наноструктурированные функциональные покрытия для оптических и измерительных приборов, биопестициды для комплексной защиты растений.

В число разработок также вошел мобильный промышленный комплекс по производству высокоэффективного сорбента "Пенопурм". Самостоятельный передвижной завод с автономной системой обслуживания позволяет производить в полевых условиях сорбент на основе газонаполненного полимера (пенополиуретан). Данный материал используется для сбора жидких нефтепродуктов и органических веществ при ликвидации аварийных разливов, очистке водных акваторий, грунта, отстойников, ливневых сточных вод.

Кроме того, посетители познакомятся с оригинальными белорусскими противоопухолевыми препаратами "Цисплацел", "Проспиделонг", "Темодекс". Они предназначены для противодействия злокачественным опухолям головы, шеи, рака желудка, предотвращают возобновление образования метастазов и снижают токсическую нагрузку на организм. Разработанные препараты имеют стоимость гораздо ниже импортных аналогов.

На полях HI-TECH'2020 пройдет конкурс "Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года". Его проведение направлено на активизацию деятельности организаций в области инновационных технологий, выявление перспективных инновационных проектов и разработок, а также содействие их продвижению на внутренний и внешний рынки. Ежегодно в конкурсе принимает участие около 200 разработок из России и стран ближнего зарубежья. БГУ представит 11 научных инноваций.

Выставка-конгресс HI-TECH - одно из первых мероприятий России в области продвижения высоких технологий, инноваций и инвестиционных проектов в научно-технической сфере, способствующее эффективному взаимодействию научных организаций и потенциальных инвесторов. Традиционно основными экспонентами являются научные центры, научно-исследовательские институты, учреждения высшего образования, промышленные предприятия, технопарки, которые демонстрируют свои инновационные достижения.-0-

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