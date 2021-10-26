БГУ представляет научно-технические разработки на выставке в Москве

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ представляет научно-технические разработки на международной выставке технологий, оборудования и материалов для обработки поверхности и нанесения покрытий ExpoCoatingMoscow. Мероприятие проходит в Москве 26 и 27 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"В числе экспонатов университета - химически стойкая грунтовка "ТИКОР-1" на водно-дисперсионной основе. Ее предназначение заключается в антикоррозионной защите стальных изделий и конструкций химической и энергетической промышленности. Стойкость превосходит показатели известных отечественных и импортных материалов. Посетителям представили легкоплавкие покрытия и порошки на основе сплава олова с золотом, серебром, медью, никелем, висмутом. Покрытия наносятся на поверхности различных изделий с целью снижения переходного сопротивления, повышения твердости, износостойкости, антикоррозийности. Используется разработка в области приборостроения, радиотехники, микроэлектроники, нефтехимии, а также при производстве галантерейных изделий, фурнитуры для одежды, обуви, мебели", - рассказали в пресс-службе.

В списке экспонатов БГУ также светопоглощающие композиционные материалы на основе оксидов переходных металлов, сорбенты для очистки гальваностоков на основе цеолитов и фосфатов титана, модульный комплекс управления расходом газов. С детальной информацией о научных достижениях университета, их конкурентных преимуществах, технических характеристиках можно ознакомиться посредством натуральных образцов и тематических плакатов.

Экспонаты БГУ входят в коллективную экспозицию Министерства образования Беларуси.

ExpoCoating Moscow проводится с 2002 года и является единственной в России выставкой материалов и оборудования для обработки поверхности, нанесения покрытий и гальванических производств. Целью ее проведения является презентация продукции среди целевой аудитории и решение широкого спектра производственных задач потребителей. Традиционно в выставке принимают участие компании из России, Беларуси и стран Европы.-0-