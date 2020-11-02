БГУ представляет научные разработки на онлайн-выставке по лазерной оптике в Санкт-Петербурге

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ представляет научные разработки на онлайн-выставке XIX Международной конференции по лазерной оптике ICLO 2020. Форум проходит в эти дни в Санкт-Петербурге. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Экспозиция БГУ включает востребованную инновационную продукцию, разработанную в лабораториях научно-исследовательских институтов и факультетов университета. Это семь экспонатов, в числе которых - многофункциональные умные окна (авторство коллектива НИИ прикладных физических проблем им.А.Н.Севченко). Это жидкокристаллические панели, которые в зависимости от внешних факторов из прозрачных переходят в матовые и наоборот. Светопропускаемость сохраняется при любом состоянии. Их можно использовать как альтернативу обычным стеклянным. Разработка защищает помещение от попадания солнечного света, проникновения ультрафиолетового излучения и частично блокирует инфракрасное. Это позволяет пользователю отказаться от штор и жалюзи.

"Кроме того, посетители познакомятся с оптическим пинцетом. С его помощью можно изучить принцип работы оптических ловушек, которые способны длительное время удерживать микрообъекты. Наиболее востребованы оптические ловушки в биоинженерии и нанотехнологиях, микро- и наномеханике, микрохирургии и др. Отметим, на данный момент БГУ является первым белорусским вузом, внедрившим уникальное устройство в учебный процесс. Также в списке разработок БГУ - нелинейно-оптический лазерный комплекс, научно-учебный лабораторный комплекс по нелинейной оптике фемтосекундных импульсов, визуализаторы инфракрасного излучения, - рассказали в пресс-службе.

Также в работе конференции принимает участие заведующий кафедрой лазерной физики и спектроскопии физического факультета Алексей Толстик. На секции "Нелинейная и квантовая интегрированная оптика" он выступит с докладом "Электрически переключаемые планарные жидкокристаллические элементы для приложений интегральной фотоники".

Организаторами форума ICLO 2020 является Фонд лазерной физики при поддержке IEEE Photonics Society и Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) Санкт-Петербурга.

Данная международная конференция - традиционное научное мероприятие в области лазерной физики, оптики и фотоники, проходит раз в два года в Санкт-Петербурге. Свои научные труды представляют ученые из России и стран СНГ. Конференция направлена на ознакомление с последними новинками лазерного оборудования, оптических систем и другими достижениями в индустрии лазерной физики.-0-