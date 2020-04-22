БГУ запустил виртуальный 3D-тур

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет запустил виртуальный 3D-тур. Стать гостем экскурсии по университету, не выходя из дома, может любой желающий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"На данном этапе виртуальный 3D-тур включает 100 панорамных снимков 11 факультетов, четырех учреждений образования, а также Лицея БГУ. Этот список в ближайшее время будет дополнен", - рассказали в пресс-службе.

Начать онлайн-путешествие по университету можно с главного корпуса, посетив аудитории, фундаментальную библиотеку, столовую, лаборатории. На биологическом факультете предлагается познакомиться с зоологическим музеем, а на юридическом - музеем правоведения и лабораторией криминалистики. Исторический факультет покажет свою достопримечательность - музей нумизматики, а факультет журналистики приглашает в телепавильон и студию звукозаписи.

Детально изучить архитектуру и дизайн университета помогают специальные опции на виртуальной панели. Панорамное изображение транслируется на 360 градусов, можно увеличивать и уменьшать масштаб картинки.

Виртуальный 3D-тур подготовил Центр корпоративных коммуникаций БГУ.-0-