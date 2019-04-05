БГУИР и Гродненский медуниверситет создали мобильное приложение для скрининга слуха у школьников

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники совместно с коллегами из Гродненского государственного медицинского университета создали мобильное приложение для скрининга слуха школьников. Такая информация размещена на сайте БГУИР, сообщает БЕЛТА.

Приложение позволяет проверить остроту слуха и наблюдать динамику ее изменения при помощи смартфона или планшета. Специальное оборудование при этом не понадобится. Достаточно обыкновенных наушников. Заведующий кафедрой электронных вычислительных средств БГУИР Илья Азаров пояснил, что идентифицировать нарушения слуха позволяет метод тональной аудиометрии относительно усредненного порога слышимости. "В качестве тестового сигнала подается тональный сигнал заданной частоты с нарастающей амплитудой. В момент, когда пользователь начинает слышать тон, он нажимает кнопку", - добавил ученый.

Используя мобильное приложение, можно в режиме реального времени оперативно получать данные о слухе школьников и по электронной почте передавать их специалисту-сурдологу для детального анализа и своевременной диагностики нарушений слуха, что особенно актуально на селе. Специалисты Гродненского медуниверситета за первое учебное полугодие провели 450 скрининговых аудиологических исследований слуха в учреждениях образования Зельвы и средней школе №23 Гродно. Выявлено 42 ребенка с подозрением на патологию слухового анализатора.

Разработку презентуют на XXVI Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2019", который пройдет с 8 по 12 апреля в "Минск-Арене". Кроме того, БГУИР представит на форуме приложение для лечения заикания с помощью специальных упражнений, навигатор для людей с ограниченными возможностями, мобильного помощника для болельщиков на II Европейских играх в Минске.-0-