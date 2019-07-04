Bitcoin тратит электроэнергии больше, чем Швейцария

4 июля, Минск /Кирилл Пачковский/. Майнинг криптовалюты Bitcoin потребляет электричества больше, чем Швейцария и чуть меньше, чем Чехия, пишет BBC со ссылкой на онлайн-сервис Кембриджского университета.

По оценке нового сервиса, Швейцария тратит в год около 58,46 Тераватт-часов, когда на получение Bitcoin в год требуется 58,93 Тераватт-часов. Приведенные данные указывают, что 0,21% мировой электроэнергии идет на добычу электронной валюты.

Эксперты считают, что такое нерациональное использование электроэнергии не эффективно при количестве транзакций, которые используют ежегодно в мире. Например, с помощью Bitcoin в год проводят только 100 миллионов финансовых транзакций, когда традиционная финансовая отрасль - более 500 миллиардов.

Исследование из научного журнала Joule показывает, что каждый год добыча Bitcoin производит 22 мегатонны углекислого газа, а затраченной энергии хватило бы, чтобы 11 лет кипятить все чайники в Великобритании или обеспечивать Кембриджский университет электричеством следующие 365 лет. -0-