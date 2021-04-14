Биткоин обновил рекорд стоимости и превысил отметку $64 тыс.

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биткоин обновил исторический рекорд: его стоимость достигла $64 тыс., сообщает газета "Известия".

На сегодняшней торговой сессии криптовалюта выросла на 0,65%.

Прошлый максимум был установлен 13 апреля. Тогда стоимость биткоина достигла $62,7 тыс.

1 апреля стало известно, что участники рынка сделали прогнозы на рост стоимости криптовалюты до $100 тыс., так как стимулирующие меры правительства США позволят населению расширить в нее инвестиции. Так, например, ведущий стратег инвестиционной компании Exante Янис Кивкулис заявил: в перспективе цена биткоина будет до $100 тыс. и выше.-0-