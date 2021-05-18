Биткойн вырос более чем на 5%

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биткойн в ходе торговой сессии рос на 5,5% - до $45,041 тыс., сообщает ТАСС, приводя данные торговой площадки CoinDesk.

В пике стоимость биткойна достигала $45,42 тыс. за штуку, что составляло рост на 6,39%.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать", то есть эмитировать, любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".-0-