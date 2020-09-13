БКА имеет хороший потенциал для продолжения эксплуатации на орбите - НАН

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский космический аппарат дистанционного зондирования Земли имеет хороший потенциал для продолжения эксплуатации на орбите. Об этом заявил в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ директор НИРУП "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Беларуси, главный конструктор Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли Сергей Золотой, сообщает БЕЛТА.

"Гарантийный срок эксплуатации Белорусского космического аппарата рассчитывался на пять лет. При этом он уже восемь лет на орбите, а срок эксплуатации продлен до конца 2021 года. По состоянию бортовых систем, которое мы постоянно отслеживаем, у него еще хороший потенциал. Допустим, запас горючего еще лет на пять. Так что, думаю, еще полетаем", - сказал Сергей Золотой.

Премьер-министры стран ЕАЭС 17 июля одобрили совместную космическую программу. Она предполагает в том числе создание орбитальной группировки спутников. "Это два белорусско-российских аппарата сверхвысокого разрешения (0,35 м) и три казахстанских с разрешением 5 м", - отметил ученый.

На вопрос, может ли Беларусь принять участие в проектах по освоению Луны и Марса, Сергей Золотой ответил: "Как правило, в таких проектах участвует очень много держав, в одиночку это никому не под силу. Самим нам войти в этот пул будет сложновато, но, думаю, в кооперации с Россией это будет возможно. В этом направлении сейчас ведутся переговоры с "Роскосмосом", ищем точки соприкосновения".

Он отметил, что каждая страна ищет свою нишу для участия в подобных проектах. "Для таких длительных полетов достаточно остро стоит вопрос жизнеобеспечения. На космическом корабле должны быть средства, которые позволяют выращивать продукты, утилизировать отходы. Здесь достаточно большой задел у наших геологов", - подчеркнул ученый.

Решение о создании собственного космического аппарата и на его основе Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли было принято главой государства в 2003 году. БКА успешно выведен на орбиту 12 июля 2012 года с космодрома Байконур. Он вошел в группировку космических аппаратов вместе с российским "Канопус-В" №1. В январе 2020 года между НАН Беларуси и госкорпорацией "Роскосмос" подписано соглашение о расширении возможностей данной группировки за счет ресурса российских космических аппаратов "Канопус-В" № 3, 4, 5, 6 и "Канопус-В-ИК".-0-