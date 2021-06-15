Более 10 научно-технических разработок представит БГУ на выставке в Стамбуле

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 10 научно-технических разработок БГУ представит на выставке International Smart Cities and Grids Istanbul - 2021. Мероприятие пройдет 17 и 18 июня в Стамбуле (Турция). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В экспозицию БГУ войдут разработки по аэрокосмическому, программно-аппаратному, программному, информационному и инновационному направлениям. Среди них макет первого университетского спутника BSUSat-1, программно-аппаратные платформы, позволяющие дистанционно снять показания с различных видов счетчиков, расходомеров и регистраторов, светопоглощающие покрытия и энергосберегающие системы электропитания.

"Особое место на стенде БГУ займут многофункциональные умные окна. Это жидкокристаллические панели, которые в зависимости от внешних факторов из прозрачных меняются на матовые и наоборот. Умные окна можно использовать как альтернативу обычным стеклянным. Инновационная разработка защищает помещение от попадания солнечного света, проникновения ультрафиолетового излучения и частично блокирует инфракрасное", - рассказали в пресс-службе.

Разработки БГУ войдут в коллективный выставочный стенд Министерства образования Беларуси.

Международная выставка International Smart Cities and Grids проводится в восьмой раз. Направлена она на демонстрацию мировых достижений в области экологии, городского ландшафта, интеллектуальной энергетики и энергосистем, умных электросетей и т.д. В этом году для участия заявлено свыше 150 организаций из Турции, Ирана, Индии, Германии, Бельгии, США, Китая, Японии.-0-