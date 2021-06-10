Более 28 тыс. человек посетили выставку "ТИБО-2021"

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации подвело итоги XXVII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2021", сообщает БЕЛТА.

"Форум "ТИБО-2021", который прошел в Минске на прошлой неделе, вызвал большой интерес. Более чем за четверть века этот форум стал уникальной площадкой для обмена передовым международным опытом, обсуждения государственной политики в информационной сфере, генерации инновационных знаний и обсуждения механизмов внедрения новейших технологических трендов в различные сферы экономики, бизнеса и жизни современного общества", - считают в ведомстве.

На выставке был выделены тематические направления: телекоммуникационная и сетевая инфраструктура; телевизионные, мультимедийные и игровые технологии; инструментальные программные средства; цифровое издательство и полиграфия; интернет-технологии и услуги; робототехника; технологии умного города и региона; системы и технологии безопасности; системы автоматизированного проектирования и управления; современные технологические тренды; IEM-системы и ERP-платформы; отраслевые решения.

В выставке участвовала 141 организация из 10 стран мира (Азербайджан, Беларусь, Германия, Казахстан, Китай, Латвия, Россия, Узбекистан, Франция, Япония). Были представлены крупнейшие отечественные и зарубежные производители телекоммуникационного оборудования, аппаратных средств и программного обеспечения, компании - операторы мобильной и фиксированной связи, разработчики и поставщики высокотехнологичных продуктов, систем безопасности, интеллектуальных решений и сервисов для массового и корпоративного сегмента.

Центральным стал стенд "Беларусь - страна цифровых возможностей". Здесь демонстрировались инновационные разработки государственных органов и белорусских IT-компаний в сфере информационных технологий, а также возможности их эффективного применения в различных областях. Экспозиция включала тематические зоны "Цифровые возможности для государства и гражданина", "Цифровые возможности для жизни в современном городе (Smart City)", "Цифровые возможности для бизнеса" и "Цифровые возможности для каждого".

Кроме индивидуальных стендов компаний развернулись и коллективные стенды Министерства образования, Министерства промышленности, Государственного комитета по науке и технологиям, Национальной академии наук Беларуси, Минского городского технопарка, Санкт-Петербургского центра поддержки экспорта, а также специальные разделы "Образовательная аллея", "Арена инноваций", "100 идей для Беларуси".

Насыщенная деловая программа форума включала 34 тематических мероприятия, среди которых III Евразийский цифровой форум, IV Белорусский ИКТ-саммит, форум "Цифровая экономика", региональный семинар-тренинг Международного союза электросвязи "Опыт внедрения и эксплуатации сетей подвижной электросвязи пятого поколения 5G" и другие. В деловой программе участвовали 4823 руководителя и специалиста (2166 - офлайн, 2657 - онлайн) из 17 стран мира (Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Германия, Израиль, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Нигерия, ОАЭ, Пакистан, Россия, Румыния, Узбекистан, Украина). Отечественные и зарубежные эксперты, представители госструктур и бизнес-сообществ проанализировали международный опыт, обсудили актуальные вопросы цифровой трансформации экономики, социальной сферы и системы государственного управления.

Подведены итоги конкурса "Интернет-премия "ТИБО-2021", в котором приняли участие 502 белорусских интернет-ресурса в 12 номинациях. Подытожили и конкурс стартапов Belarus ICT Startup Award, собравший 180 проектов по двум номинациям. Белорусский национальный отборочный этап V Международной Scratch-олимпиады по креативному программированию среди школьников включал 466 проектов в 10 номинациях.

Всего выставку посетили более 28 тыс. представителей органов госуправления всех уровней, международных организаций и дипломатических миссий, профессиональных и бизнес-ассоциаций, научно-исследовательских государственных и частных компаний, средств массовой информации, из них 1231 студент и учащийся из высших, среднетехнических и средних учебных заведений.

Международные эксперты и отечественные специалисты отметили как высокий уровень организации деловой программы форума, так и актуальность экспозиций, подчеркнули в Минсвязи.

XXVII Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2021" проходил в Минске с 1 по 4 июня. Организатором традиционно выступило Министерство связи и информатизации Беларуси при участии представителей государства, бизнеса, профессионального и научного сообщества, международных экспертов.-0-