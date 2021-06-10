Более 28 тыс. человек посетили выставку "ТИБО-2021"

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 10 июня 2021
Минск Переменная облачность +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:20 Депутаты и сенаторы обратились к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси Общество
12:18 Киностудия "Союзмультфильм" выпустила линейку ароматов с запахами популярных анимационных картин Калейдоскоп
12:17 Согласование дорожных карт СГ находится на завершающей стадии - посол России в Беларуси Политика
12:14 "Белпочта" и Ozon заключили соглашение о доставке товаров маркетплейса в Беларуси Общество
12:12 Минздрав установил критерии аккредитации госорганизаций здравоохранения Общество
12:06 БУТБ и Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата договорились о сотрудничестве Экономика
12:01 В Витебской области свыше 11 тыс. человек стали донорами крови в 2020 году Регионы
11:58 РИКЗ назвал русский язык самым востребованным предметом на ЦТ в этом году Общество
11:54 Скульптура волка-покровителя появится в колоритном уголке Полесья Регионы
11:54 БЖД проводит мероприятия по предупреждению несчастных случаев на ж/д переездах Общество
11:52 Территориальные войска проводят боевые стрельбы в Пинском районе Регионы
11:51 ФОТОФАКТ: Новая школа строится в гомельском микрорайоне Хутор Регионы
11:50 В России за сутки выявили 11 699 случаев заражения COVID-19 В мире
11:44 До +27°С ожидается в Беларуси 11 июня Общество
11:33 В Солигорске во дворе ребенок внезапно выбежал на дорогу и попал под машину Происшествия
11:24 Система образования должна помогать молодым людям в выборе мировоззренческой позиции - Карпенко Общество
11:21 Теплая дождливая погода ожидается в Беларуси в выходные Общество
11:14 Карпенко: важнейшая задача на пятилетку - налаживание теснейшего сотрудничества с семьей Общество
11:10 Уголовное дело о надругательстве над государственным гимном направлено в суд Происшествия
11:06 ФОТОФАКТ: В Новогрудском замке продолжается реконструкция Регионы
11:05 Карпенко: экзамен по истории Беларуси может стать обязательным при поступлении в вузы Общество
11:04 Более 28 тыс. человек посетили выставку "ТИБО-2021" Технологии
10:51 Андрейченко: наши учебные заведения должны быть более привлекательными для иностранцев Общество
10:45 На семейном фестивале "Букидс" в Минске организуют тематическую зону по атомным профессиям Регионы
10:44 Андрейченко: случайных людей в педагогической профессии быть не должно Общество
10:40 В полуфинал турнира "Ролан Гаррос" не прошла ни одна представительница топ-10 рейтинга WTA Спорт
10:40 Культурный код нации формируется столетиями, но разрушить его можно за одно поколение - Андрейченко Общество
10:33 В Париже мусорщики ворвались в мэрию и устроили погром В мире
10:32 Необходимость перемен в образовании действительно назрела - Андрейченко Общество
10:25 В Мозырском районе при столкновении легковушек пострадал 9-летний ребенок Происшествия
Все новости
Все новости
Технологии
10 июня 2021, 11:04

Более 28 тыс. человек посетили выставку "ТИБО-2021"

Фото из архива
Фото из архива

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации подвело итоги XXVII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2021", сообщает БЕЛТА.

"Форум "ТИБО-2021", который прошел в Минске на прошлой неделе, вызвал большой интерес. Более чем за четверть века этот форум стал уникальной площадкой для обмена передовым международным опытом, обсуждения государственной политики в информационной сфере, генерации инновационных знаний и обсуждения механизмов внедрения новейших технологических трендов в различные сферы экономики, бизнеса и жизни современного общества", - считают в ведомстве.

На выставке был выделены тематические направления: телекоммуникационная и сетевая инфраструктура; телевизионные, мультимедийные и игровые технологии; инструментальные программные средства; цифровое издательство и полиграфия; интернет-технологии и услуги; робототехника; технологии умного города и региона; системы и технологии безопасности; системы автоматизированного проектирования и управления; современные технологические тренды; IEM-системы и ERP-платформы; отраслевые решения.

В выставке участвовала 141 организация из 10 стран мира (Азербайджан, Беларусь, Германия, Казахстан, Китай, Латвия, Россия, Узбекистан, Франция, Япония). Были представлены крупнейшие отечественные и зарубежные производители телекоммуникационного оборудования, аппаратных средств и программного обеспечения, компании - операторы мобильной и фиксированной связи, разработчики и поставщики высокотехнологичных продуктов, систем безопасности, интеллектуальных решений и сервисов для массового и корпоративного сегмента.

Центральным стал стенд "Беларусь - страна цифровых возможностей". Здесь демонстрировались инновационные разработки государственных органов и белорусских IT-компаний в сфере информационных технологий, а также возможности их эффективного применения в различных областях. Экспозиция включала тематические зоны "Цифровые возможности для государства и гражданина", "Цифровые возможности для жизни в современном городе (Smart City)", "Цифровые возможности для бизнеса" и "Цифровые возможности для каждого".

Кроме индивидуальных стендов компаний развернулись и коллективные стенды Министерства образования, Министерства промышленности, Государственного комитета по науке и технологиям, Национальной академии наук Беларуси, Минского городского технопарка, Санкт-Петербургского центра поддержки экспорта, а также специальные разделы "Образовательная аллея", "Арена инноваций", "100 идей для Беларуси".

Насыщенная деловая программа форума включала 34 тематических мероприятия, среди которых III Евразийский цифровой форум, IV Белорусский ИКТ-саммит, форум "Цифровая экономика", региональный семинар-тренинг Международного союза электросвязи "Опыт внедрения и эксплуатации сетей подвижной электросвязи пятого поколения 5G" и другие. В деловой программе участвовали 4823 руководителя и специалиста (2166 - офлайн, 2657 - онлайн) из 17 стран мира (Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Германия, Израиль, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Нигерия, ОАЭ, Пакистан, Россия, Румыния, Узбекистан, Украина). Отечественные и зарубежные эксперты, представители госструктур и бизнес-сообществ проанализировали международный опыт, обсудили актуальные вопросы цифровой трансформации экономики, социальной сферы и системы государственного управления.

Подведены итоги конкурса "Интернет-премия "ТИБО-2021", в котором приняли участие 502 белорусских интернет-ресурса в 12 номинациях. Подытожили и конкурс стартапов Belarus ICT Startup Award, собравший 180 проектов по двум номинациям. Белорусский национальный отборочный этап V Международной Scratch-олимпиады по креативному программированию среди школьников включал 466 проектов в 10 номинациях.

Всего выставку посетили более 28 тыс. представителей органов госуправления всех уровней, международных организаций и дипломатических миссий, профессиональных и бизнес-ассоциаций, научно-исследовательских государственных и частных компаний, средств массовой информации, из них 1231 студент и учащийся из высших, среднетехнических и средних учебных заведений.

Международные эксперты и отечественные специалисты отметили как высокий уровень организации деловой программы форума, так и актуальность экспозиций, подчеркнули в Минсвязи.

XXVII Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2021" проходил в Минске с 1 по 4 июня. Организатором традиционно выступило Министерство связи и информатизации Беларуси при участии представителей государства, бизнеса, профессионального и научного сообщества, международных экспертов.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
информационные технологии форумы
Новости рубрики Технологии
Скриншот из видео В Австралии испытали электрический джетпак (Видео)
Фото Reuters Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 220 млн евро
Фото NASA Зонд Juno подлетит к крупнейшему спутнику Юпитера
Фото space.com SpaceX успешно вывела на орбиту американский спутник SXM-8
Фото Global Look Press Жителям Нигерии пригрозили судом за использование Twitter
Фото NASA Космический корабль Dragon состыковался с МКС
Главное
О значении ВПК и санкционных угрозах - Лукашенко доложили о работе военно-промышленного комплекса
Необходимость перемен в образовании действительно назрела - Андрейченко
Депутаты и сенаторы обратились к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси
Согласование дорожных карт СГ находится на завершающей стадии - посол России в Беларуси
Топ-новости
Карпенко: важнейшая задача на пятилетку - налаживание теснейшего сотрудничества с семьей
Минздрав установил критерии аккредитации госорганизаций здравоохранения
Рачков: давление Запада накаляет обстановку вокруг Беларуси и ведет к росту напряженности в регионе
РИКЗ назвал русский язык самым востребованным предметом на ЦТ в этом году
РЕПОРТАЖ: На каникулах в школу? С удовольствием!
Теплая дождливая погода ожидается в Беларуси в выходные
БЖД проводит мероприятия по предупреждению несчастных случаев на ж/д переездах
Вознесение Господне: о чем важно помнить в этот день
Минздрав Беларуси ожидает из России разрешение на использование 180 тыс. доз второго компонента вакцины
Minsk World: Москва готова инвестировать в белорусскую коммерческую недвижимость
Дорохович предлагает больше внедрять видеонаблюдение для порядка в жилфонде
БРСМ проведет национальный фестиваль молодежного творчества
Госстандарт и Академия управления при Президенте заключили соглашение о сотрудничестве
"Гомельтранснефть Дружба" провела учения по ликвидации ЧС на автозаправочной станции
10 июня в Беларуси можно будет увидеть частичное солнечное затмение
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.