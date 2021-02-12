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12 февраля 2021, 18:49

Более 300 админпроцедур будет доступно до конца 2024 года в электронной форме

ID-карта. Фото из архива
ID-карта. Фото из архива

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 админпроцедур будет доступно до конца 2024 года в электронной форме, сообщили в Министерстве связи и информатизации в ответ на обращения, поступившие в ведомство при подготовке к VI Всебелорусскому народному собранию. Такая информация размещена на сайте Минсвязи, сообщает БЕЛТА.

К началу выдачи ID-карт основные электронные услуги, предоставляемые государством, будут оказываться на едином портале электронных услуг portal.gov.by. Пользователи смогут отслеживать состояние по своим запросам, определять, на каком этапе рассмотрения находится заказанная админпроцедура и получать уведомления и необходимые электронные документы в свои личные кабинеты, которые будут доступны как с компьютеров, так и с мобильных устройств.

"Количество электронных услуг, доступных на данном портале, будет постоянно расти и до конца 2024 года на нем будет доступно более 300 административных процедур, осуществляемых в электронной форме", - сообщили в Минсвязи.

В министерстве уверены, что многие другие организации будут активно развивать свои услуги с применением ID-карты. "Это в итоге должно позволить максимально уйти от бумажных документов и справок, избавить граждан от необходимости предъявления различных справок и иных бумажных документов, посещения различных организаций", - пояснили специалисты.

ID-карта будет документом, удостоверяющим личность на территории Беларуси, который, благодаря электронному чипу и его электронным приложениям, позволит владельцам получать различные электронные услуги. Если гражданин оформил заявление на получение ID-карты, то при необходимости выезда за рубеж он должен дополнительно заказать биометрический паспорт - проездной документ, не являющийся документом, удостоверяющим личность в Беларуси.-0-

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