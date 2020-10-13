Более 400 ученых из 14 стран объединит научная конференция по современной электронике в БГУ

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научная конференция "Материалы и структуры современной электроники" стартует 14 октября в БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Трехдневное мероприятие пройдет в очном и онлайн форматах. Участниками форума станут более 400 ученых из 14 стран: Беларуси, России, Литвы, Украины, Польши, Казахстана, Узбекистана, Армении, Вьетнама, Молдовы, Монголии, Дании, США, Германии.

"Зарегистрированные пользователи смогут задавать вопросы и комментировать доклады, предварительно перейдя по ссылке одной из четырех тематических секций: "Свойства, диагностика и применение полупроводниковых материалов и структур на их основе", "Дефектно-примесная инженерия. Радиационные эффекты в полупроводниках", "Нанотехнологии, наноструктуры, квантовые явления. Наноэлектроника. Приборы на квантовых эффектах", "Вопросы преподавания и обучения в области физики полупроводников и наноэлектроники. Социально-экологические вопросы современной электроники", - рассказали в пресс-службе.

Итогом работы форума станет выпуск сборника трудов конференции, который будет доступен пользователям через электронную библиотеку БГУ.

Подробнее с графиком работы секций, докладами участников и программой мероприятия можно ознакомиться на странице конференции в соцсети "ВКонтакте". Организатором форума выступает физический факультет БГУ.-0-