Более 5 тыс. участников ожидают на международном форуме в области IT и образования в Минске

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ІI Международную специализированную научно-техническую выставку-форум "Информационные технологии в образовании" в Минске могут посетить более 5 тыс. участников, сообщил сегодня журналистам директор главного информационно-аналитического центра Министерства образования Павел Лис перед открытием форума, передает корреспондент БЕЛТА.
"По нашим прогнозам, форум будет массовым. Уже на сегодняшний день более 3 тыс. зарегистрированных - это только через интернет. Многие проходят регистрацию непосредственно на мероприятии. Всего ожидается более 5 тыс. участников", - сказал Павел Лис.
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