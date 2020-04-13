Более 80 новых резидентов зарегистрировали в ПВТ

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Парке высоких технологий зарегистрированы в качестве резидентов 82 компании. Это первый набор в 2020 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПВТ.

Новыми резидентами парка стали компании с компетенциями в сфере медицины, консалтинга, игровой индустрии, финтеха и электронной коммерции. В планах 20 компаний - разработка собственного продукта. Большинство новых резидентов учреждено в 2019-2020 годах.

Среди новых резидентов - компания "ЧЕТЫРЕАЧЕТЫРЕ" блогера Влада Бумаги. Она займется разработкой программного обеспечения для аналитики состояния и динамики зрительского интереса на видеоплатформах.

Сферу медтеха представила компания "Айбион Технолоджиз", работающая над анализом цифровых копий гистологических препаратов с использованием технологий компьютерного зрения и машинного обучения, что необходимо для принятия медицинских решений при диагностике заболеваний.

ООО "С-Терра Бел" займется разработкой новых версий программно-аппаратных сетевых средств криптографической защиты информации.

Помимо белорусских состав ПВТ пополнился компаниями из Великобритании, Италии, Германии, России, Сербии, США и Швейцарии, включая 8 центров разработки зарубежных корпораций.

Dinamica Generale (Италия) со своей белорусской "дочкой" ООО "Динамика Диджитал" займется программным обеспечением для контроля операций по точному земледелию. ООО "Зения АИ" (США) планирует запуск мобильных приложений для занятий домашним фитнесом и йогой с использованием технологии распознавания движения. ООО "Сабер БГС" будет создавать игровые мобильные приложения для материнской компании Saber Interactive (США). ООО "Скедюлер" (США) намерено разрабатывать и развивать многофункциональную систему автоматизации работы с клиентами.

В планы ООО "ФилКвин" (Великобритания) входит разработка программного обеспечения и поддержка онлайн-сервиса FeelQueen - многопрофильной торговой площадки для индустрии красоты. ООО "Ханзеком БАЙ" (Германия) работает над высокотехнологичными решениями для транспорта, приложением для покупки билетов. Еще один центр разработки из Германии - ООО "Штайнпильц Бел" - займется созданием различного ПО для промышленного сектора, социального обеспечения, образования и других сфер. УП "Организационно-технологические решения" (Россия) работает над управлением и оптимизацией бизнес-процессов.

По решению наблюдательного совета ПВТ 15 компаний лишены статуса резидента.

Общее количество резидентов ПВТ - 818 компаний, в которых работает более 61 тыс. человек.-0-