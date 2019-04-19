Более ста активистов БРСМ примут участие в интернет-форуме ITYouth-2019 в Минске

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более ста активистов БРСМ примут участие в интернет-форуме "ITYouth-2019 / Молодежь в IT", который пройдет 23 апреля в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая центром информационных и социальных технологий ЦК ОО "БРСМ" Наталья Столпинская.

Цель мероприятия - создание информационно-образовательной площадки для обучения актива БРСМ основам работы и обмена опытом в сфере информационных технологий, социальных медиа, блогинга, развитие электронной коммуникации в молодежной среде.

"Более ста активистов БРСМ со всех регионов Беларуси, развивающих социальные медиа и интересующихся их продвижением, объединит форум. Мы предлагаем им прокачать скилл в сфере информационно-коммуникационных и PR-технологий. С этим учетом составлена программа нашей креативной информационно-образовательной площадки, которая включает форсайт-дискуссии с известными специалистами интернет-маркетинга на темы "Креативный PR, или Как сделать из события конфетку для СМИ", "Пишу на форум, или Где найти слова для переписки с невидимкой", "SMM- продвижение, или Как рассказать соцмиру свои новости". SMM-менеджменту мы уделим особое внимание, ведь работа в виртуальной сети является одним из приоритетов деятельности БРСМ", - рассказала Наталья Столпинская.

Центральным событием станет игровой воркшоп "Event-маркетинг от A до Я". "По ходу игры все участники будут разделены на команды, которым предложат красиво преподнести общественности в средствах массовой информации, соцсетях, блогосфере о торжественном открытии в Минске памятника первому смартфону. Объединившись в команды пиарщиков, блогеров, фотографов, копирайтеров, креаторов, SMM-специалистов и даже журналистов, все они будут искать компромисс для решения поставленной задачи. Правильно "подать материал в СМИ" о таком масштабном событии командам помогут специалисты в каждом направлении", - отметила Наталья Столпинская. По окончании воркшопа пройдет работа над ошибками и будет определен победитель. Следить за ходом игры можно в сообществе мероприятия "ВКонтакте".

Завершится форум подведением итогов конкурса "Интернет-премия БРСМ" с награждением его победителей специальными призами и дипломами за лучшие сообщества в соцсетях.-0-