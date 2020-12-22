Большая часть фейков в 2020 году распространялась на YouTube - Роскомнадзор

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступ к более чем 570 ресурсам был ограничен в 2020 году из-за публикации на них фейковой информации, при этом большая часть фейковых новостей распространялась на видеохостинге YouTube. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора, сообщает ТАСС.

"С начала 2020 года поступили требования Генпрокуратуры России в отношении фейковой информации, распространяемой на более чем 1670 сайтах. К более 570 из них доступ был ограничен, около 1100 интернет-ресурсов удалили подобную информацию по требованию Роскомнадзора. Из иностранных платформ большая часть фейковых новостей распространялась видеосервисом YouTube. 60% фейков связаны с темой вируса COVID-19", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили: обычно у российских площадок на удаление противоправной информации уходит от нескольких минут до нескольких часов, при этом реакция иностранных площадок не столь оперативная, а порой фейковая информация вообще не удаляется.-0-