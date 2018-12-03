Большой адронный коллайдер остановлен на два года

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научные эксперименты на Большом адронном коллайдере (БАК) приостановлены на два года, сообщает портал о науке N+1.

В течение следующих двух лет ученые и инженеры будут заниматься модернизацией и ремонтом ускорителя, чтобы увеличить его светимость. Это позволит детекторам БАК быстрее набирать статистику, а значит, повысит вероятность новых открытий.

Для обновления коллайдера будут изготовлены около 130 новых сверхпроводящих магнитов. Модификация также затронет систему электропитания, будут построены новые полости и технологические туннели, чтобы облегчить обслуживание БАК и увеличить рабочее время ускорителя. Кроме того, будет установлено новое криогенное оборудование и системы вентиляции.

Большой адронный коллайдер на сегодняшний день является крупнейшим и самым мощным в мире ускорителем частиц. Он построен на границе Швейцарии и Франции, его протяженность составляет 27 км. Коллайдер предназначен для получения принципиально новых данных о природе материи и фундаментальных физических законах. С помощью БАК стало возможным обнаружение бозона Хиггса - отсутствовавшего на протяжении десятилетий последнего звена физической теории "Стандартного типа". Это открытие принесло бельгийскому ученому Франсуа Энглеру и британскому профессору Питеру Хиггсу в 2013 году Нобелевскую премию по физике.-0-