Большой брат следит! Эта жуткая веб-камера любого превратит в параноика (Видео)

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа инженеров из университета в Германии выпустили необычный гаджет, который вызвал неоднозначную реакцию в сети. Кадры опубликовали на YouTube.

Исследователи создали веб-камеру, которая в реалистичности совсем немного уступает только настоящему человеческому глазу. Устройство выполнено в виде века и глазного яблока, а также имеется бровь и ресницы. Девайс повторяет движения глаз человека и делает все, чтобы пользователю было максимально неловко. Многие сразу отметили, что эта жуткая камера сделает любого человека параноиком.

Впрочем, людям можно расслабиться, ведь устройство не пойдет в серийное производство. Инженеры из Германии таким способом хотели напомнить, что "большой брат следит", а также подчеркнуть важность конфиденциальности. Они уверены, что вопрос приватности в мире сейчас очень важен, ведь отслеживающие устройства вроде веб-камер и микрофонов уже никто не замечает. -0-