Boston Dynamics создала роботов, способных тянуть грузовик

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру, пишет The Verge .

На кадрах видно, как роботы буксируют грузовой автомобиль на нейтральной передаче через парковку. При этом был выбран участок дороги, который идет под наклоном.

Как пишет издание, на головах роботов, которые возглавляют колонну, стоят специальные радары, которые координируют направление всего строя.

В описании к видео указано, что SpotMini уже поступил в серийное производство.

Напомним, компания Boston Dynamics впервые создала SpotMini в июне 2016 года. Тогда пользователи Сети прозвали их "жирафами" из-за длинной шеи-манипулятора, при помощи которой они выполняли разные действия. Сейчас большинство роботов компании выпускаются без шеи. Новую версию SpotMini презентовали в конце 2017 года. Он стал первым серийным роботом компании.-0-