Браслет для спасения человека в экстренной ситуации разработали в Беларуси

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Браслет спасения" для помощи человеку в экстренной ситуации разработали в Беларуси, инициативу поддержал местный социальный фонд "Добра" в финале XII Республиканского конкурса Social Weekend. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили разработчики устройства Олег Кульбацкий и Александр Валуевич.

"Браслет спасения" - это проект по созданию специальных аксессуаров с QR-кодом. При считывании его с помощью мобильного телефона можно получить жизненно важные сведения о здоровье.

QR-код можно найти на внутренней стороне браслета. Отсканировав его, человек попадает на личную страницу владельца браслета. Здесь содержится вся необходимая информация о нем: возраст, группа крови, аллергические реакции, заболевания, операции, прививки, контакты близких для связи.

"Тот, кто оказывает помощь человеку, потерявшему сознание, в первую очередь смотрит на шею и руки. Он найдет браслет, отсканирует код и узнает, что человек, например, болеет сахарным диабетом, поэтому часто теряет сознание. Также на личной странице можно указать, где найти лекарство и как помочь", - рассказал Олег Кульбацкий.

Внедрять разработку планируется в апреле 2019 года.

Республиканский конкурс социальных проектов Social Weekend проводится в Беларуси с 2013 года. За это время в нем участвовали более 2,5 тыс. уникальных идей. Преимущество Social Weekend - открытость для любых проектов и возможность их быстрой реализации в любом уголке страны. Благодаря конкурсу инициативы уже получили поддержку более чем на $300 тыс.-0-