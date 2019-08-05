БРСМ и Союз молодежи Узбекистана планируют реализовывать совместные IT-проекты

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и Союз молодежи Узбекистана планируют реализовывать совместные IT-проекты, сообщил журналистам первый секретарь Центрального комитета ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Минске начал работу I Молодежный IT-форум Беларуси и Узбекистана. "Почему стартуем с IT? Потому что именно эта сфера на сегодняшний день самая приоритетная. Мы должны развиваться именно в этом ключе. Наш форум является уникальной коммуникационной площадкой, на которой молодые умы Узбекистана и Беларуси смогут создать совместный продукт для реального сектора экономики. Результатом форума станет дорожная карта с решением стратегических вопросов и предложений, которые будем реализовывать вместе, но в первую очередь мы должны помочь нашим коллегам из Узбекистана в части установления контактов с крупными IT-компаниями Беларуси. Хотелось бы, чтобы форум стал традиционным, возможно, в последующие годы он будет приобретать другие тематики, но на сегодняшний день это IT", - сказал Дмитрий Воронюк.

Белорусский республиканский союз молодежи и Союз молодежи Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве в декабре 2018 года. Главная цель договоренности - установление и развитие взаимовыгодных контактов между молодежью. "Сотрудничество союзов молодежи Беларуси и Узбекистана уже имеет опыт. И хотя мы взаимодействуем всего лишь год, за это время состоялись двусторонние встречи с руководством, активом молодежи организаций наших стран. Впервые на территории Беларуси в этом году трудились студенческие строительные белорусско-узбекские отряды. К слову, они сегодня завершают свою работу", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Официальное открытие I Молодежного IT-форума Беларуси и Узбекистана состоится 6 августа в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, где будет подписан план по развитию сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий между БРСМ и Союзом молодежи Узбекистана. Сегодня первая официальная встреча проходит в Республиканском доме молодежи.

Форум призван стать площадкой для обсуждения современных трендов и вызовов в IT, ключевых моментов работы в этой сфере, перспектив развития международного молодежного стартап-движения и предпринимательства. Делегацию участников форума из 30 человек от Союза молодежи Узбекистана возглавляет первый заместитель советника Президента Узбекистана по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения и спорта - председатель Центрального совета Союза молодежи Кахрамон Куранбаев.

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