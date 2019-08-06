БРСМ и Союз молодежи Узбекистана подписали дорожную карту сотрудничества в IT-сфере

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожная карта по развитию сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий между БРСМ и Союзом молодежи Узбекистана подписана в Минске на полях I Молодежного IT-форума Беларуси и Узбекистана, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под документом поставили первый секретарь Центрального Комитета БРСМ Дмитрий Воронюк и первый заместитель советника президента Узбекистана по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения и спорта - председатель Центрального совета Союза молодежи Кахрамон Куранбаев.

"Мы высоко ценим наше сотрудничество с БРСМ и надеемся на его дальнейшее развитие. Выражаю огромную благодарность за ваше стремление в строительстве моста доверия и дружбы между молодежью Беларуси и Узбекистана. Форум, который проходит в Минске, является своеобразной площадкой для обсуждения ключевых вопросов межгосударственного сотрудничества в области современных технологий и предпринимательской деятельности, а также возможности осуществления совместных проектов и обогащения опыта по решению проблем молодежи", - сказал Кахрамон Куранбаев.

По его словам, сотрудничество молодежи двух стран в сфере высоких технологий может дать огромный положительный эффект. "Как известно, большую роль в углублении двусторонних отношений играет общность интересов узбекской и белорусской молодежи. Подписанный нами меморандум (в декабре 2018 года. - Прим. БЕЛТА) заложил прочную основу для взаимодействия в области молодежной политики, - отметил председатель Центрального совета Союза молодежи Узбекистана. - Молодежь Узбекистана и Беларуси должна не только знать друг друга, но и говорить на языке добра, дружбы, любви и взаимопонимания".

Как подчеркнул Кахрамон Куранбаев, Беларусь для Узбекистана - близкий друг и надежный партнер. "Узбекско-белорусские отношения крепнут, расширяются сферы взаимодействия. Союз молодежи Узбекистана со своей стороны открыт к сотрудничеству на всех уровнях. Надеюсь, что данный форум станет еще одним импульсом в развитии отношений между нашими странами и площадкой для обмена идеями по совершенствованию программ молодежной политики двух стран, - рассказал он. - Опыт совместного сотрудничества показывает, что молодежь наших стран объединяет стремление к совместному диалогу и желанию дружить, общаться и вместе участвовать в реализации молодежных проектов и программ высоко технологической направленности. Давайте создадим максимальные возможности, чтобы молодежь наших стран могла легко идти по пути достижения совместных намеченных целей".

"Подписанный сегодня документ позволит молодежным организациям двух дружественных стран более тесно взаимодействовать, применять свои знания на практике. В планах - проведение молодежных белорусско-узбекских и узбекско-белорусских IT-форумов, проработка возможных соглашений между белорусскими университетами, компаниями и узбекской стороной о взаимовыгодном сотрудничестве, в том числе организация стажировок, мастер-классов, обменов. В ближайшей перспективе мы планируем провести online-хакатон с заинтересованными белорусскими и узбекскими компаниями и поработать над совместным программным продуктом, - добавил первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк. - От наших молодежных команд ждут конкретных результатов, и я уверен, что у нас все получится".

Заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай в свою очередь, подчеркнул важность таких молодежных обменов. "Наши страны активно сотрудничают. И в преддверии большой молодежной встречи в Минске состоялся форум регионов Беларуси и Узбекистана, где главы государств определили приоритетные направления развития взаимодействия в культурной, гуманитарной, коммуникационной сферах. Конечно же, сотрудничая межгосударственно, мы не забыли о молодежи. Сегодняшняя площадка - этому подтверждение. Безусловно, такое прогрессивное и интересное направление, как IT-сфера в первую очередь должно быть открыто для молодежи обоих государств. Мы предоставим все возможности, чтобы узбекская молодежь могла познакомиться с нашими резидентами Парка высоких технологий, с сами активными и продвинутыми в IT-сфере площадками", - сказал он.

Официальное открытие I Молодежного IT-форума Беларуси и Узбекистана состоялось сегодня в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники. Сейчас проходит его первая сессия, где молодые программисты из Узбекистана презентуют свои разработки. Затем работа продолжится на других площадках, завершит сегодняшний день экскурсия в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.-0-