Будущее за 5G SA: МТС представил возможности новой высокоскоростной технологии

На презентации в комплексе "Минск-арена" оператор МТС продемонстрировал возможности автономной 5G-сети, построенной на архитектуре SA (standalon). Представители компании уточнили, что сеть создана на собственной инфраструктуре с использованием оборудования Huawei. Во время мероприятия корреспондент БЕЛТА смогла убедиться в реальных возможностях этой технологии.

Первым делом интересовала скорость сети 5G SA.

- В данном случае мы говорим о скоростях выше гигабита при беспроводной передаче данных с низкими задержками и высокой энергоэффективностью. А если сюда еще добавить и возможность одновременного подключения множества устройств, то для развития цифровых сервисов открываются сегодня совершенно новые перспективы, - отметил руководитель технического департамента компании МТС Алексей Тяжких.

Во время тестов специалисты МТС разогнали скорости до рекордных в своей тестовой зоне - 1,472 Гбит/сек. Сеть 5G SA была продемонстрировала в диапазонах частот 1800 и 3500 МГц, поэтому при коммерческом запуске сети 5G SA можно будет использовать существующие сегодня радиочастоты .

Сеть 5G обеспечивает качественно новые впечатления во время онлайн-просмотра 4К, а в будущем и 8К-видео. Благодаря высоким скоростям и низким задержкам пользователь может просматривать и перематывать видеоконтент без ожидания буферизации. К тому же 5G позволяет комфортно принимать тяжелые данные и мгновенно загружать большие объемы информации на удаленные серверы - облачные хранилища, YouTube и любые другие сервисы.

В подтверждение слов на презентации запустили 4К-видео в YouTube. Впечатление от качества исключительное: высокая плавность воспроизведения, мгновенная перемотка и ни малейшей задержки в трансляции. И это все на скорости 140 Мбит/с. Такое видео, заверили представители МТС, можно показывать сразу на семи телевизорах.

Бесперебойное интернет-соединение в сети 5G сделает значимый толчок в развитии облачного гейминга: скорости нового поколения сокращают время задержки и помогают получить потоковое видео в четком разрешении.

Технологию 5G также можно использовать для виртуальной и дополнительной реальности. Например, пользователи VR-устройств смогут смотреть онлайн-трансляции спортивных мероприятий и концертов с эффектом присутствия на трибунах.

Представленные на презентации VR-шлемы - еще одно подтверждение вышесказанного. Устройства беспроводные и не нуждаются в подключении к компьютеру. Надел шлем и отправился в путешествие по дальним городам и странам - будто все наяву.

Еще одна новинка, которую продемонстрировал МТС, - роутер с поддержкой 5G - отличное решение беспроводного интернета для дома. Эксплуатация проста - вставили SIM-карту МТС и получили гигабитную скорость. Инновационное решение можно использовать, например, в устройствах "умного дома" или дальнейшего внедрения интернета вещей.

В будущем внедрение технологии 5G ускорит переход к цифровому миру, массовому использованию IoT-устройств в области, здравоохранения, энергетики, промышленности и ЖКХ, а также управления роботизированными устройствами, беспилотным транспортом.

По словам Алексея Тяжких, как только регулятор примет соответствующее решение, МТС готов запустить новую сеть 5G SA.

Дополнительно:

Технология 5G активно начала набирать обороты в 2019 году. Во многих странах мира операторы уже готовятся к коммерческим запускам новой сети, а в 42 странах уже работают 77 сетей 5G. Лидером в данном сегменте является Китай - свыше 65 млн абонентов.

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