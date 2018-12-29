БУТБ запустила мобильное приложение

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа запустила мобильное приложение, сообщили БЕЛТА в БУТБ.
Приложение дублирует персональный раздел участника биржевой торговли (личного кабинета трейдера), но пока с несколько ограниченным функционалом. Установив приложение на смартфон или планшетный компьютер, можно получать push-уведомления о различных событиях, касающихся участия в биржевых торгах, в том числе о зафиксированных нарушениях и допуске/недопуске к торгам. Кроме того, есть возможность отслеживать текущее состояние биржевого задатка и сумму задолженности по биржевому сбору, а также оперативно связаться с нужным подразделением биржи непосредственно из приложения через раздел "Контакты".
"Мобильное приложение ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" уже доступно для скачивания в Google Play. Поддерживаются любые мобильные устройства, работающие на операционной системе Android версии 4.1 и выше. В перспективе планируется разработка аналогичного программного продукта для iOS", - отметили в БУТБ.-0-
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