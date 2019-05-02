.BY – 25 лет: новый домен каждые 15 минут и $530 тыс. на благотворительность

5 мая белорусскому интернету исполняется 25 лет. В 1994 году нашей стране был выделен национальный домен верхнего уровня .BY. За это время он успел побывать как в статусе отстающего, так и одного из самых быстрорастущих доменов Европы, догнать Китай по количеству доменов на тысячу жителей и собрать более полумиллиона долларов на благотворительность.

В 2013 году внедрена технология DNSSEC, которая позволяет удостовериться в подлинности DNS-информации с помощью криптографической подписи. С этого момента белорусская доменная зона полностью соответствует всем мировым стандартам. В том числе определяется порядок продажи непродленных доменов через открытые аукционы. Только, в отличие от зарубежных аналогов, аукционы в Беларуси благотворительные.

С 2015 года у Байнета случилось "пополнение" – заработала кириллическая доменная зона .БЕЛ. Всего за несколько лет она стала вторым по размеру доменом в мире на кириллице, уступая только российскому .РФ.

Цифры к 25-летию:

- В зоне .BY зарегистрировано чуть более 131 тыс. доменных имен. Это около 14 доменов на 1000 жителей страны. Если кажется, что это немного, то можно посмотреть на самую большую в мире национальную зону – китайский .CN, где более 20 млн регистраций или 15,5 доменов на 1000 жителей.

- Новый домен .BY регистрируется примерно каждые 15 минут. Зона остается самой популярной у белорусов. В 2018 году в ней было почти 26 тыс. 700 регистраций, в .БЕЛ – 3200, а в .COM – всего около 1500.

- Еще более впечатляющие цифры к юбилею зоны приготовили благотворительные аукционы доменов .BY и .БЕЛ. Так, за все время существования торгов было продано более 8 тыс. имен. Размер вырученных средств, которые пошли в детские дома по всей стране, превысил $530 тыс.

Самым дорогим белорусским доменом за минувший год стал smm.by, за который отдали $3800. А вот абсолютный рекорд Байнета остается непревзойденным с 2012 года, тогда домен casino.by ушел за $30 тыс.

"Последние 7 лет зона .BY развивается очень быстро. У нее стабильный рост и заметный интерес со стороны других стран. Более 10% доменов регистрируется нерезидентами Республики Беларусь, – комментирует генеральный директор предприятия – технического администратора национальной зоны Сергей Повалишев. – Мы хотели бы пожелать .BY еще большего числа регистраций, интересных проектов и, разумеется, здоровья в виде бесперебойной работы. А мы, как технический администратор зоны, будем всегда и во всем ее поддерживать".