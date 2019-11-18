БЖД получила инновационный вагон-дефектоскоп

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Белорусской железной дороги появился современный вагон-дефектоскоп, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Вагон предназначен для комплексной диагностики объектов железнодорожной инфраструктуры ультразвуковым, магнитным, визуально-измерительным и оптическим методами.

"В вагоне-дефектоскопе, который прибыл в Минск, применены инновационные решения. Его оснащение выполнено с учетом запросов Белорусской железной дороги", - отметили в пресс-центре.

После наладки оборудования и обучения персонала диагностический комплекс будет задействован на всем полигоне Белорусской железной дороги для обследования состояния рельсов и других элементов пути.

"Это позволит повысить оперативность и достоверность диагностики железнодорожных рельсов и элементов стрелочных переводов, что, в свою очередь, положительно скажется на безопасности движения поездов", - добавили в БЖД.-0-

Фото БЖД