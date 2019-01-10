БЖД внедрила новые цифровые технологии для оформления и сопровождения грузоперевозок

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога ввела в промышленную эксплуатацию мобильное приложение для оповещения пользователей и подсистему для мобильных платформ автоматизированной системы электронного оформления и сопровождения перевозок грузов с использованием электронной цифровой подписи, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Мобильные цифровые решения разработаны специалистами Центра защиты информации Белорусской железной дороги. Благодаря данным решениям все участники грузовых железнодорожных техпроцессов получили возможность электронного оформления и сопровождения перевозок грузов по цифровым безбумажным технологиям, основанным на использовании юридически значимых электронных документов.

Мобильное приложение предоставляет доступ к основным элементам функционала автоматизированной системы "Электронная перевозка" с возможностью просмотра, подписи и согласования электронных документов на мобильных устройствах пользователей с операционной системой Android 5.0 и выше. При этом набор используемых мобильных функций пользователь выбирает и настраивает сам в зависимости от своей роли в перевозочном процессе, текущих задач, технических возможностей собственного мобильного устройства и пр. Оплата за использование приложения и мобильной подсистемы "Электронная перевозка" с клиентов БЖД не взимается.

Как отметили в пресс-центре, новые разработки Белорусской железной дороги в области цифровых технологий направлены на повышение конкурентоспособности и привлекательности грузовых перевозок.-0-