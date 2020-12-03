БЖД за год продала более 2,8 млн электронных билетов

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиры Белорусской железной дороги за год оформили более 2,8 млн электронных билетов с использованием новых сервисов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"С 2 декабря 2019 года пользователям смартфонов и планшетов стали доступны официальное мобильное приложение Белорусской железной дороги "БЧ.Мой поезд" и обновленный раздел "Услуги пассажирам" на сайте pass.rw.by. С момента запуска новых электронных сервисов с их помощью было оформлено свыше 2,8 млн билетов на поезда с нумерованными и ненумерованными местами", - рассказали в пресс-центре.

Мобильное приложение на свои устройства на платформах Android и iOS установили уже более 171 тыс. человек. За первый год работы приложения пассажиры с его помощью приобрели около 1,14 млн электронных билетов, это более 40% от всех проездных документов, оформленных через интернет.

"Белорусская железная дорога постоянно работает над усовершенствованием мобильного приложения, оптимизацией системы и добавлением новых возможностей. В течение года выпущено 15 обновлений приложения для платформы Android и 11 - для iOS", - отметили в БЖД.

Ежедневно тысячи пассажиров приобретают билеты на официальном сайте БЖД. Его обновленный раздел "Услуги пассажирам" дает возможность оформить проездные документы непосредственно при просмотре расписания без необходимости переключения на другие ресурсы. "С декабря 2019 года по ноябрь 2020-го через сайт оформлено 1,67 млн электронных билетов, это почти 60% проездных документов от всех проездных документов, оформленных за этот период через интернет", - пояснили в пресс-центре.

Что касается предпочтений пассажиров, то через мобильное приложение чаще оформляют билеты на поезда с ненумерованными местами (89% билетов), а через раздел "Услуги пассажирам" - билеты на поезда с нумерованными местами (свыше 70% билетов).

"Электронные сервисы БЖД востребованы у пассажиров и с каждым месяцем их популярность продолжает расти. Так, в ноябре 2020 года через мобильное приложение "БЧ. Мой поезд" и на сайте pass.rw.by было оформлено свыше 39% от общего числа билетов на поезда с нумерованными местами. Для сравнения: по итогам ноября 2019-го доля таких билетов составляла 26,5%. При этом количество оформляемых ежемесячно билетов на поезда региональных линий экономкласса и городских линий по сравнению с декабрем 2019 года выросло в четыре раза", - рассказали в БЖД.

Белорусская железная дорога продолжает развивать безбумажные технологии и дистанционные сервисов, стремится сделать их максимально простыми и удобными для пассажиров. "С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации БЖД рекомендует пассажирам при оформлении проездных документов пользоваться электронными каналами продаж. Это быстро, удобно и безопасно", - подчеркнули в пресс-центре.-0-