C востока на запад, с севера - на юг! МТС продолжает расширять покрытие скоростного интернета по всей Беларуси

МТС продолжает расширять доступ и предоставлять новые возможности сети 4G для жителей Беларуси. Дополнительные базовые станции запущены в Могилевской, Гродненской, Минской, Витебской, Брестской, Гомельской областях сразу в трех уже имеющихся частотных диапазонах - 2600, 1800 и 800 МГц. На сегодняшний день 4G от МТС охватывает более 23 тысяч населенных пунктов, на территории которых проживает около 85 % населения страны.

Помимо охвата новых локаций, МТС повысил текущую пропускную способность сети, особенно в местах с высоким уровнем потребления трафика.

В Брестской области емкость сети 4-го поколения увеличили в Бресте, Барановичах, Ивацевичах, Ляховичах и Столине. В соседнем регионе новые базовые станции включили в Гомеле, Светлогорске, Калинковичах, Житковичах и Ельске. В Могилевской области повысилось качество мобильного интернета в областном центре, а также Бобруйске, Климовичах и Быхове. В Гродненском регионе сеть расширили в Гродно, Лиде, Волковыске, Сморгони и Ошмянах. В самом северном регионе страны - в Витебской области - расширены онлайн-возможности для жителей Полоцкого, Поставского, Оршанского, Чашникского и других районов. Более плотным стало 4G-покрытие и в Минске.

Специалисты задействовали все три диапазона - 2600, 1800 и 800 МГц, так как каждый из них обладает преимуществами. Так, более низкие диапазоны включают преимущественно за пределами городов: они позволяют охватывать большие территории. В то же время более высокие частоты задействуют в центре городов и микрорайонах, чтобы больше абонентов могли комфортно пользоваться ускоренным мобильным интернетом.

МТС продолжит расширение емкости 4G-сети. Проект реализуется вместе с инфраструктурным партнером beCloud. Помимо городов, усилия специалистов направлены на рост охвата и средней скорости интернета в сельской местности и вдоль республиканских дорог.

Абоненты МТС могут проверить, поддерживает ли смартфон или SIM-карта 4G-сеть, набрав USSD*464# и нажав кнопку вызова. После этого придет сообщение о состоянии гаджета.

Для подключения к 4G-сети смартфона на базе Android необходимо пройти путь: настройки - мобильная сеть - мобильная передача данных - предпочтительный режим сети - 4G/3G/2G. Для владельцев iPhone или других гаджетов на базе IOS последовательность такая: настройки - сотовая связь - параметры данных - голос и данные - LTE. После изменения настроек нужно перезагрузить телефон, и произойдет автоматическое подключение к сети 4G.

Для более комфортного пользования онлайн-сервисами абоненты могут выбрать любой подходящий по объему тарифный план - здесь.