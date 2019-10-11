Чат-бот для абитуриентов запустил Брестский государственный технический университет

11 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском государственном техническом университете создали чат-бот для абитуриентов. Виртуальный помощник предоставляет информацию об обучении в вузе, сообщила корреспонденту БЕЛТА ответственный секретарь приемной комиссии вуза Наталья Винник.

Бот работает на основе Viber. При входе на сайт БрГТУ с устройства, на котором установлен этот мессенджер, в правом нижнем углу всплывает значок "сообщение". Нажав на него, система автоматически перенаправит пользователя в чат. Диалог с ботом начнется после нажатия на одноименное окошко.

"В первую очередь чат создан для школьников, которые рассматривают наш университет как вариант для поступления. Для нас это возможность наладить обратную связь с абитуриентами, оперативно информировать их о новостях, мероприятиях, акциях", - отметила Наталья Винник. Она добавила, что автором разработки является четверокурсник БрГТУ Дмитрий Рогальский.

С помощью чат-бота можно познакомиться с университетом, факультетами и специальностями. Виртуальный собеседник ответит на интересующие вопросы, более сложные будут переадресованы ответственному секретарю приемной комиссии вуза.

Заработал чат-бот 1 октября, его подписчиками уже стали более 120 человек. В том числе виртуальный помощник проинформирует пользователей об акции "Студент на один день", которая пройдет в университете в дни осенних каникул. Школьников приглашают прийти в вуз 2, 4, 5 и 6 ноября, чтобы окунуться в студенческую атмосферу и поучаствовать в учебном процессе.

В Брестском государственном техническом университете ведется обучение по 29 специальностям на шести факультетах технического и экономического профиля. Студентами вуза являются около 7 тыс. человек, более 1,3 тыс. из них - первокурсники.-0-