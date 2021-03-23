Чат-бот для помощи электромобилистам запустили в Беларуси

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси запустили чат-бот Malanka для помощи электромобилистам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белоруснефти".

Белорусские водители электрокаров теперь могут получать оперативную консультацию об использовании зарядной инфраструктуры, оплате заряда, а также о работе приложения Malanka. Чат-бот доступен в Telegram. Чтобы им воспользоваться, надо выбрать категорию вопросов, после этого бот переведет собеседника в нужный раздел и предоставит ответ.

"Каждый день нашей службе поддержки приходится отвечать на однотипные вопросы, возникающие у пользователей, которых с каждым днем все больше. Только в этом месяце к нашему приложению присоединились более 250 электромобилистов. Как правило, эти вопросы касаются того, как зарядить электрокар, как привязать карту к мобильному приложению, что делать, если заряд не идет. Чтобы наши клиенты могли получать оперативные ответы, и был создан этот чат-бот. В чате все вопросы разделены по категориям, так что даже у новых пользователей не будет трудностей с поиском", - сказали в пресс-службе.

Если вы не нашли ответа в автоматической системе, можно сформировать свой вопрос, обратившись в круглосуточную службу поддержки по номерам телефона: +375 (33, 29, 25) 6-431-431 или по электронной почте malanka@beloil.by.-0-