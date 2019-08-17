Чат-бот "Электронный дневник" и приложение для поступающих в колледжи создают на хакатоне в Минске

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чат-бот "Электронный дневник" и приложение для поступающих в колледжи разрабатывают на хакатоне "ЕРАМ Engineering Jam - 3. Образование", который проводится 17-18 августа в Минске совместно с Министерством связи и информатизации и Министерством образования, передает корреспондент БЕЛТА.

Минсвязи координирует процесс внедрения новых технологий, цифровизации Беларуси во всех отраслях. Как подчеркнул министр связи и информатизации Константин Шульган, молодежь должна получить хорошее образование, чтобы воплощать эти планы в жизнь, потому цифровизация этой сферы особенно важна. "Министерство образования решает эту задачу вместе с нами. Сегодняшнее мероприятие вносит свою лепту. Эти проекты помогут нам лучше передавать знания, научить тех специалистов, которые дальше будут продвигать процесс цифровизации", - сказал он.

В основе хакатона - государственно-частное партнерство и цифровизация белорусского образования. Несколько месяцев назад EPAM совместно с Министерством образования объявили сбор идей для хакатона. Из более чем 300 заявок были выбраны самые интересные и актуальные. Откликнулись около 100 представителей сферы IT из разных компаний. Каждый из них выбрал идею, над которой хотел бы поработать. Организаторы хакатона пригласили менторов из сферы образования и ЮНИСЕФ, чтобы решения были максимально приближены к реальности и могли быть реализованы.

Например, планируется сделать электронное меню для детских садов и школ, приложение для поступающих в колледжи, программу для подсчета финансов в классе, трекер эмоционального состояния ребенка и чат-бот "Электронный дневник". Всего заявлено 16 проектов. Все разработки будут безвозмездно переданы в заинтересованные госорганы.

Ранее было проведено уже два Engineering Jam (в ноябре 2018 года и мае 2019-го) в сотрудничестве с различными министерствами и ведомствами. Все проекты, над которыми работали команды, или реализованы, или сейчас находятся в процессе реализации. Уже работают приложение по трекингу птиц для Национальной академии наук Беларуси, чат-бот для отслеживания посылок для пользователей "Белпочты", приложение для вывода пожарных из-под огня для МЧС.-0-