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24 октября 2020, 00:52

Чемпионат электромобилей пройдет в 2022 году

Фото Wikimedia
Фото Wikimedia

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый чемпионат по автоспорту Supercharge начнут проводить с 2022 года. Об этом рассказывает Avtodream.

В соревнованиях примут участие полностью электрические внедорожники мощностью 670 л.с. Гонки пройдут на коротких трассах в городских районах с различными препятствиями.

Придумали новый вид состязаний бывший директор Porsche Motorsport и директор команды Sauber Formula-1 Макс Велти.

В один день планируется 15 заездов, каждая из восьми команд-участниц сможет выпускать по два гонщика на трассу.

Сообщается, что командам будет предоставлено шасси под названием  SC01, разработанное Volkswagen Motorsport. Именно на его основе команды и смогут собирать свои внедорожники. Такой автомобиль оснащается двумя электромоторами, обеспечивающими полный привод и разгоняющими машину с места до 100 км/ч за 2,5 секунды.

Трассы чемпионата Supercharge будут напоминать трассы для ралли-кросса. Каждая будет иметь  протяжённость  не более  1 км и включать в себя 2,5-м трамплин, зону с низкими сцепными свойствами поверхности, водную преграду и петлю, которую должен проехать каждый экипаж.-0-

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