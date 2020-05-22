Черная дыра в центре Млечного Пути оказалась источником периодических радиосигналов

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японские астрофизики зафиксировали странные периодические радиовспышки, исходящие из центральных областей Млечного Пути и предположительно порождаемые каким-то объектом в окрестностях горизонта событий сверхмассивной черной дыры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу микроволновой обсерватории ALMA.

По словам астрофизика из университета Кейо Юхей Ивата, ученые давно знали, что черная дыра Sgr A* вырабатывает вспышки в миллиметровом диапазоне радиоволн. "На этот раз мы проследили за ней при помощи ALMA, наблюдая за вариациями в интенсивности излучения на протяжении десяти дней. Открыли два тренда - квазипериодические колебания с периодом в 30 минут, а также более медленные флуктуации длиной в несколько часов", - приводит слова астрофизика пресс-служба обсерватории.

В центре предположительно всех галактик мироздания обитает одна или даже несколько сверхмассивных черных дыр. К примеру, в ядре Млечного Пути находится черная дыра Sgr A* (Стрелец А*), удаленная от нас на 26 тыс. световых лет и превосходящая Солнце по массе предположительно в 4 млн раз.

В отличие от других сверхмассивных черных дыр в близлежащих галактиках, постоянно притягивающих и поглощающих материю, Sgr A* находится в своеобразной спячке. Из-за этого она не вырабатывает мощных выбросов плазмы и остается незаметной фактически для всех телескопов, кроме радиоволновых и рентгеновских обсерваторий.

Необычные вариации в радиоволновом излучении Sgr A* (несколько типов периодических сигналов) получилось открыть с помощью микроволновой обсерватории ALMA, установленной в чилийской части пустыни Атакама. Эти вариации говорят о присутствии объекта неизвестной природы у самой кромки горизонта событий черной дыры - так называемой линии невозвращения, где ее притяжение становится настолько сильным, что оттуда не может сбежать даже свет.-0-