Черная пятница: топовые модели телевизоров LG по суперценам

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 20 ноября 2019
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Новости
14:26 Программа депутата может изменяться в зависимости от запросов людей - парламентарий Регионы
14:14 Посольство подтвердило гибель гражданина Беларуси в ДТП в Смоленской области Происшествия
14:13 Аудитория региональных СМИ Минской области с 2015 года выросла в 4-5 раз Регионы
14:01 Антитабачная акция проходит в Беларуси Общество
13:50 В Брестской области в этом году трудоустроили вдвое больше студотрядовцев Регионы
13:50 Реконструкцию школы в агрогородке Радуга Ветковского района завершат до конца года Регионы
13:48 Навигационная система для людей с ослабленным зрением появилась в поликлинике №2 Могилева Технологии
13:35 В Беларуси выпустят почтовую марку к 25-летию дипотношений с Пакистаном Общество
13:32 Парень в Логойском районе случайно выстрелил из ружья в своего 13-летнего брата Происшествия
13:30 Товарооборот БУТБ в январе-октябре вырос на 12% Экономика
13:28 Гродненский "Неман" подал заявку на проведение суперфинала Континентального кубка IIHF Спорт
13:24 Доллар и евро на торгах 20 ноября подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:19 В Гомеле проломили стену офиса службы такси и украли сейф Происшествия
13:19 БРПО проводит среди школьников тимуровскую игру "ДобраДел" Общество
13:16 Карлюкевич: читатель - это главный редактор региональных СМИ Регионы
13:15 Семашко указал на перекосы в белорусско-российской торговле Экономика
13:12 Маркевич поручил оперативно решить вопрос с нехваткой неврологов в Иваново Регионы
13:08 Запрещенные для полетов беспилотников зоны можно увидеть на кадастровой карте Технологии
13:06 Развитие производств на местах позволит уменьшить дотационность регионов - Сайганова Экономика
13:02 В Полоцке в зданиях бывшего больничного городка планируют разметить кадетское училище Регионы
13:00 Человек не должен оставаться один на один со своей проблемой - Соловей Регионы
12:54 Уголовное дело заведено на жителя Пинского района за избиение подростка Происшествия
12:51 КГК организовал горячие линии по вопросам безопасного пребывания детей в школах Общество
12:51 Годовой объем производства лыжных ботинок "Марко" составит около 25 тыс. пар Экономика
12:48 Гомельские таможенники задержали грузовик с 25 т пшеницы без необходимых документов Происшествия
12:44 Маршрутка, такси и легковушка столкнулись в Бресте Происшествия
12:42 Кинологическая служба белорусской таможни выявила с начала года более 64 кг наркотиков Общество
12:39 Черная пятница: топовые модели телевизоров LG по суперценам Технологии
12:36 На юге Италии в магазине произошел взрыв, восемь человек ранены В мире
12:33 В Могилевской области чествовали лучших участковых инспекторов милиции Регионы
Все новости
Все новости
Технологии
20 ноября 2019, 12:39

Черная пятница: топовые модели телевизоров LG по суперценам

Компания LG Electronics объявила о старте ежегодной акции "Черная пятница". Большая распродажа топовых моделей телевизоров продлится целых две недели с 18 по 30 ноября.

В этот период официальные магазины - партнеры LG будут продавать популярные телевизоры по суперценам. В акционном предложении 15 моделей: хорошо известные белорусам 4К-телевизоры, а также модели с инновационной технологией NanoCell.

Технология NanoCell: точная цветопередача, детализация и широкий угол обзора

В акционном предложении от LG представлены 8 моделей NanoCell-телевизоров по цене от 1449 до 2499 рублей. Разберемся, чем же эта технология примечательна?

Технология Nano Cell получила свое название благодаря специальным частицам размером около одного нанометра, которые напыляют поверх матрицы. Наночастицы отфильтровывают тусклые цвета и в итоге изображение получается чистым и насыщенным.

Для сравнения, у большинства LED-экранов подсветка размещается на гранях матрицы самого телевизора, то есть свет распространяется от одного края к другому. Из-за этого в темных сценах могут быть засветы, а черный цвет считывается как темно-серый.

В телевизорах NanoCell подсветка располагается прямо за светодиодами и освещает только те зоны, которые нужны в данный момент. Поэтому в восьмом сезоне "Игры престолов" владельцы Nano Cell-телевизоров могли рассмотреть каждую деталь во время битвы с белыми ходоками.

Еще одно из ключевых преимуществ Nano Cell - способность сохранять яркость красок при большем угле излучения, картинка остается насыщенной даже при угле обзора в 60 градусов. Ведь широкая цветовая палитра Nano Cell включает более миллиарда насыщенных оттенков. А внешние источники света, например, солнечный свет из окна летом, не испортят просмотр любимого фильма, цвета остаются насыщенными и action-сцены контрастными.

NanoCell: захватывающие эффекты для геймеров

Игровой процесс в формате 4K HDR обеспечивает еще более сочные цвета, даже при просмотре с широкого угла обзора. Реалистичные визуальные эффекты при движении в сочетании с виртуальным объемным звуком в формате 5.1 создают атмосферу театрального представления и полностью погружают в игру.

Nano Cell TV оснащены инновационной технологией Active HDR, которая оптимизирует видеоряд под каждый конкретный эпизод, делая картинку удивительно яркой и реалистичной, а сверхвысокая четкость 4K Ультра HD позволит рассмотреть мельчайшие детали.

В период акции "Черная пятница" модели NanoCell будут продаваться со скидкой от 10 до 20%. Так, телевизоры диагональю 49 дюймов стоят 1449 - 1999 рублей, диагональю 55 дюймов с технологией NanoCell - от 1699 до 2 299 рублей. Модель 65SM8200PLA c диагональю 65 дюймов обойдется всего в 2 499 рублей.

Суперцены на 4К-модели премиум-сегмента

Самая привлекательная цена в акции "Черная пятница" у телевизора LG 43UK6200PLB - всего 859 рублей. Одна из лучших бюджетных 4К-моделей премиум-сегмента: 43 дюйма и угол обзора в 178 градусов.

Фирменная платформа webOS 4.0 для Smart TV, поддержка HDR, управление телевизором с помощью смартфона, функция родительского контроля и многое другое. Отличный гаджет, который не требует подключения к ТВ-сервисам, а может работать исключительно через интернет. Смотрите любимые сериалы всей семьей на YouTube или Netflix на большом экране.

Если же захочется подсоединить его к компьютеру или приставке, чтобы сыграть с друзьями, - к вашим услугам два HDMI-порта и под одному слоту USB, CI, оптическому входу, LAN, а также выходу под классическую антенну, если вдруг соскучились по эфирному ТВ.

Для тех, кто планировал приобрести экран с большей диагональю, в акционном предложении LG есть модели 49UK6200PLA за 999 рублей (49 дюймов), 55UM7300PLB за 1299 рублей (55) и сразу две модели с диагональю 70 дюймов по 2599 рублей. А еще благодаря акции "Черная пятница" появилась возможность купить 4К-телевизор 75UM7090PLA с диагональю экрана 75 дюймов за 2 999 рублей.

Сроки проведения и места продаж

Акция "Черная пятница" от LG распространяется на 15 моделей 4К и NanoCell- телевизоров. Приобрести их по суперценам вы сможете с 18 по 30 ноября в фирменных сетях "5 элемент", "Электросила", "Техноплюс"; и "21 век".

Акция действует как при покупке в интернет-магазине, так и в розничных магазинах сети. Возможна рассрочка от 12 до 24 месяцев.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
акция технологии торговля
Новости рубрики Технологии
Фото из архива Навигационная система для людей с ослабленным зрением появилась в поликлинике №2 Могилева
Фото из архива Запрещенные для полетов беспилотников зоны можно увидеть на кадастровой карте
Фото Facebook Компания Facebook разработала приложение для создания мемов
beCloud выпустил новую версию онлайн-карты 4G-покрытия Беларуси
Геннадий Короткевич. Фото ИТМО Гомельчанин Геннадий Короткевич установил рекорд на чемпионате по программированию Topcoder Open
Фото БЖД БЖД получила инновационный вагон-дефектоскоп
Главное
Александра Герасименя и Александр Лукашенко Лукашенко: олимпийские победы объединяют нацию, вселяют чувство гордости за страну
Семашко: согласована 21 интеграционная дорожная карта
Нацкомиссия по правам ребенка будет практиковать выезды на места для решения проблемных вопросов
Домом "Гоген" завершается строительство комплекса "Маяк Минска"
Топ-новости
Ставка рефинансирования снижается до 9%
Пресс-конференция о законодательстве в сфере строительной деятельности пройдет в БЕЛТА 21 ноября
Антитабачная акция проходит в Беларуси
Государственный продавец рекламы сформировал тарифы и приступает к заключению контрактов
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 ноября из-за сильного ветра
Гродненский "Неман" подал заявку на проведение суперфинала Континентального кубка IIHF
КГК организовал горячие линии по вопросам безопасного пребывания детей в школах
Маркевич поручил оперативно решить вопрос с нехваткой неврологов в Иваново
Страны СНГ подготовили проект программы сотрудничества по использованию атомной энергии до 2030 года
Серия электронных ярмарок вакансий стартует в Беларуси
СК Беларуси и American Express будут обмениваться данными о киберпреступлениях
Человек не должен оставаться один на один со своей проблемой - Соловей
ФОТОРЕПОРТАЖ: Мастер-класс российского хореографа прошел в Витебске
Кинологическая служба белорусской таможни выявила с начала года более 64 кг наркотиков
Победить поможет хорошая подготовка, поддержка зрителей и немного удачи - Мисникова
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.