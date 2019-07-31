China Telecom Tang Hong: как интеллектуальная несущая сеть помогает бизнесу 5G

На конференции пользователей Huawei 2019 года Тан Хон, директор Института данных и коммуникаций Китайской телекоммуникационной группы интеллектуальной сети и терминального научно-исследовательского института выступил с речью под названием "Интеллектуальная несущая сеть для 5G и облачная эра".

Тан Хон сказал, что с быстрым развитием диверсифицированных услуг, таких как 5G, Cloud VR/AR и корпоративная облачная линия, предстоит столкнуться с большими вызовами: необходимо в ближайшие 5 лет увеличить в 10 раз рост трафика, предоставить операторской сети большую мощность. Связь между интернетом вещей (IoT) и семейством микроархитектур графических процессоров TeraScale APP приведут к увеличению количества подключений в 1000 раз, в то время как трафик отражает Mesh-сети, нестабильное бизнес-соединение, а несущая сеть должна обеспечивать гибкие возможности подключения; междоменное сглаживание требует полной автоматизации сети, активной эксплуатации и техобслуживания.

Наступила эра 5G и облаков, и сеть превратилась в цифровую базу для инфраструктуры 5G. Обеспечивая большую полосу пропускания и применимость SLA, интеллектуальные сети и комплексный носитель бизнеса стали трендом времени. Интеллектуальная несущая сеть-5G и облачная эра обладает тремя характеристиками:широкополостная связь, интеллектуальное соединение и надежная высокая доступность. Она определяет рентабельную базовую сеть с "ultra-wide", включая интерфейсы 50GE, 100GE и 400GE, внедряет гибкие и надежные соединения на основе SRv6, определяет операции и техническое обслуживание, вводит системы интеллектуального управления SDN, а также повышает доступность сети.

4G изначально является кольцом GE, и соединение развивается в направлении кольца 10GE с быстрым ростом трафика. В эру 5G пропускная способность кольца доступа превысит 10 гигабит. Как инновационная технология интернет-интерфейса 50GE станет лучшим выбором для операторов в эпоху 5G, чтобы удовлетворить требования к полосе пропускания кольца доступа. Текущий оптический модуль 25GE был коммерциализирован в центре обработки данных, а мультиплексированная промышленная цепь 50GE-25GE реализует высокоскоростную передачу 50GE посредством одноканального оптического устройства 25GE в сочетании с технологией PAM4. Это будет способствовать дальнейшей работе в синергическом взаимодействии между промышленными цепями. Стоимость сети снижается, и технология PAM4 может быть применена к оптическому модулю 400GE для достижения сквозной и высокой пропускной способности сети.

Умное соединение: технологии SRv6

При избытке трафика облачных вычислений, он , как правило, распространяется по всей сети. SRv6 представляет собой комбинацию технологии IPv6 и Segment Routing (SR). Количество адресов IPv6 огромно и удовлетворяет большому количеству требований к доступу приложений / услуг. SRv6 Nature IP, обладая мощной способностью к программированию, может подключаться к доменам автоматически. Бизнес-конфигурация облака первого типа SRv6 предоставляет информацию об услугах арендатора и APP, а также о защите SLA. В январе 2019 года Институт данных и коммуникаций Китайской телекоммуникационной группы интеллектуальной сети и терминального научно-исследовательского института и Huawei завершили первую внутреннюю коммерческую проверку SRv6. В феврале они совместно реализовали первое в мире коммерческое использование SRv6.

Высокая доступность: упрощение эксплуатации и техобслуживания на основе технологии SDN

Являясь мультисервисным носителем, сеть имеет множество узлов и сложных конфигураций. С одной стороны, это сопряжено со сложностями в эксплуатации и техническом обслуживании сети 5G. С другой стороны, традиционный режим эксплуатации и техобслуживания сети оператора регулируется отзывами абонентов. Традиционное управление сетью в значительной степени зависит от аварийных сигналов устройств, которые бесполезны для диагностики и прогнозирования скрытых неисправностей. Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования маршрутизатора являются сложной задачей, и для ее решения необходимо полагаться на навыки персонала и учитывать совершенные ошибки. Все более насущным становится вопрос, как перенять инициативу, поставить в центре всего опыт пользователей и повысить эффективность эксплуатации и технического обслуживания. Благодаря интеллектуальной системе управления SDN, интеллектуальному подключению и высокой доступности может быть создана новая, автоматическая система эксплуатации и техобслуживания несущей IP-сети на протяжении всего ее жизненного цикла. SDN-контроллер + SRv6 может реализовать 50-миллиметровое защитное переключение, регулировку трафика и быстрое обнаружение неисправностей любой топологии, а также обеспечить сетевую балансировку нагрузки и прогнозирующее обслуживание, что значительно улучшит доступность сети и поможет China Telecom в 5G. Происходит экономический подъем.

"4G меняет жизнь, 5G меняет общество", – Тан Хон отметил, что несущая сеть 5G не только нужна для поддержания связи между людьми, но она также обеспечивает быстрое развитие промышленного интеллектуального производства, интеллектуального транспорта (беспилотное вождение).

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