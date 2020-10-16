16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число электромобилей в Беларуси за полгода выросло вдвое. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич во время Форума по развитию электромобильности E-Mobility 2020, передает корреспондент БЕЛТА.

"На уровне главы государства, правительства принят ряд документов, направленных на стимулирование использования электротранспорта. Буквально за два последних квартала, второй и третий, с момента принятия стимулирующих мер количество электромобилей увеличилось вдвое и превысило 1,2 тыс. Министерством энергетики сделаны расчеты, что в случае роста числа электромобилей в нашей стране до 10 тыс. объем потребления электрической энергии составит около 80 млн кВт/ч. Это довольно значительная величина - даже чуть больше, чем объем электропотребления среднестатистическим районом Беларуси", - сказал Виктор Каранкевич.

/Будет дополнено/.-0-