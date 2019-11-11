Число обработанных Банковским процессинговым центром бесконтактных платежей выросло в 2,7 раза

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число обработанных Банковским процессинговым центром бесконтактных платежей в январе - сентябре этого года выросло в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт организации.

Банковский процессинговый центр фиксирует рекордное увеличение числа бесконтактных операций.

"Рост количества безналичных операций свидетельствует о том, что держатели карт осознают удобство и простоту расчетов банковскими карточками и активнее ими пользуются. Этому способствуют такие новые сервисы, как Samsung Pay и Garmin Pay, внедренные Банковским процессинговым центром совместно с банками-клиентами", - отмечается на сайте.

По итогам января - сентября отмечается стабильный рост финансовых операций: в этом году ежемесячно обрабатывается более 130 млн операций. Доля безналичных операций на сегодня составляет 88%. В начале этого года показатель не превышал 86%.-0-