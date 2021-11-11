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11 ноября 2021, 07:44

Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС

Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал вечером 10 ноября к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), сообщает ТАСС.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) был произведен в 21.04 по времени восточного побережья США. В состав экипажа Crew Dragon вошли американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиас Маурер. Им предстоит провести на орбите около шести месяцев.

Спустя приблизительно 9 минут после запуска первая ступень ракеты-носителя была в автоматическом режиме посажена на плавучую платформу в Атлантическом океане. Через 12 минут после старта корабль вывели на околоземную орбиту. Ранее запуск был несколько раз перенесен в силу неблагоприятных погодных условий.

Стыковка Crew Dragon с МКС намечена на 12 ноября. Сейчас на станции находятся три члена экипажа: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай.

Корабль, используемый в нынешнем запуске, применяется впервые. Он получил название Endurance ("Выносливость"). Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась при запусках SpaceX.-0-

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