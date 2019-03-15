Суд признал вину Apple в нарушении патентных прав и обязал выплатить более $30 млн

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральный суд в Сан-Диего (штат Калифорния) признал, что компания Apple нарушила авторские права на три патента компании Qualcomm, являющейся поставщиком комплектующих и процессоров для смартфонов. Об этом сообщило в пятницу агентство
Жюри присяжных постановило, что Apple должна выплатить Qualcomm примерно $31 млн. Другие подробности не приводятся.
Qualcomm, которая является поставщиком комплектующих для продукции Apple, ранее обвинила компанию в краже информации, представляющей коммерческую тайну. В декабре прошлого года суд Германии также признал нарушение прав Qualcomm, что дало ей право требовать запрета продаж в этой стране моделей iPhone 7, 8, а также iPhone X. Apple пришлось убрать эти товары с полок магазинов в Германии, и вернуть их она смогла только в середине февраля, выполнив требования германского суда.
Представитель Apple тогда заявил, что для этого компании пришлось прекратить поставку в Германию моделей с чипами компании Intel и поставить телефоны с чипами Qualcomm.-0-
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