Данные миллионов пользователей Telegram утекли в сеть

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В свободный доступ попала информация о нескольких миллионах аккаунтов социальной сети Telegram. Об этом сообщает портал Kod.ru.

В частности, в сеть утекли уникальные номера пользователей и телефоны, которые привязываются к аккаунту во время установки Telegram.

В компании пояснили, что речь идет об информации, которую собирают через функции импорта контактов в телефоне после установки приложения. Отмечается, что большинство слитой информации уже неактуальна, а в список попали, преимущественно, пользователи из Ирана.

Общий вес файла составляет около 900 МБ, однако это никак не повлияло на работу мессенджера. -0-