Данные почти 50 млн пользователей Instagram оказались в открытом доступе

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сеть утекла открытая база с данными более чем 49 млн пользователей соцсети Instagram, включая аккаунты знаменитостей, блогеров и брендов. Об этом сообщает
Данные в базе, найденной на платформе Amazon Web Services, включали не только общедоступную информацию из профиля соцсети, но также электронный адрес, номер телефона и сведения о стоимости рекламы в аккаунте. Каждая запись в базе данных содержала оценку стоимости аккаунта, вычисляемую на основе числа подписчиков, вовлеченности и охвата аудитории, числа лайков и того, сколько раз постом поделились пользователи.
Индийский исследователь Анураг Сен, обнаруживший в сети эту базу, обратился к журналистам издания TechCrunch. Они смогли связать находку с базирующейся в Мумбаи компанией Chtrbox, которая занимается маркетингом в социальных сетях. С помощью данных, оказавшихся в открытом доступе, Chtrbox определяет, сколько компания должна заплатить блогеру за рекламу. Представители издания TechCrunch сообщили в компанию Chtrbox об обнаруженной базе данных, после чего она была закрыта.
В компании Instagram, которая принадлежит Facebook, заявили, что пытаются выяснить, откуда в базе взялись эти данные. Сбор информации о пользователях Instagram нарушает политику социальной сети. Как информирует BBC, инцидент произошел спустя два года после того, как Instagram признал, что ошибка в API-интерфейсе разработчика позволила хакерам получить адреса электронной почты и номера телефонов шести миллионов учетных записей пользователей. Позже хакеры продали эти данные за биткоины.-0-
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