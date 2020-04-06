День открытых дверей в МГУ имени А.А.Кулешова пройдет в онлайн-формате

6 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей в МГУ имени А.А.Кулешова пройдет 11 апреля в онлайн-формате. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал ректор университета Денис Дук.

Трансляция дня открытых дверей будет вестись онлайн с 11.00 до 12.30 в официальной группе университета во "ВКонтакте". Абитуриенты и их родители смогут узнать об особенностях вступительной кампании в текущем году, задав вопросы руководству университета, деканам всех факультетов и ответственному секретарю приемной комиссии.

По словам Дениса Дука, онлайн-трансляция организована для того, чтобы учащиеся выпускных классов могли узнать о специальностях, на которые в этом году осуществляется набор, а также о том, куда и когда следует подавать документы. По окончании трансляции, в 12.40, абитуриентам предложат посредством виртуальной экскурсии ознакомиться с университетом, посетить аудитории и лаборатории учебного заведения.

Все интересующие вопросы можно заранее выслать на адрес электронной почты biryukov@msu.by. Также их можно оставить на страницах университета в социальных сетях либо в комментариях под видео во время прямой трансляции.-0-