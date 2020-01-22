Детский турнир по робототехнике пройдет 25-26 января в Минске

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй зимний IT-турнир ROBOLAB пройдет 25-26 января в Минске и соберет более 500 детей со всей Беларуси, которые будут соревноваться за звания лучших робототехников и программистов. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

В турнире примут участие ребята от четырех до 15 лет. В программе - соревнование по робототехнике LEGO Education WeDo по основным и творческим категориям. Ребята будут собирать роботов на скорость, соперничать, чей робот самый сильный, а чей - лучший скалолаз. Также будут организованы состязания LEGO Education EV3, где роботы будут рисовать, соревнования по программированию (Scratch, мобильная разработка), шоу ментальной арифметики.

Международный образовательный проект ROBOLAB подготовил для посетителей множество развлечений. Запланированы мастер-классы по робототехнике для зрителей. Желающие смогут освоить азы аэродинамики и пилотирования на мастер-классе по управлению квадрокоптером, погрузиться в мир виртуальных развлечений, пройти тематический мастер-класс по хендмейд. Для маленьких зрителей предусмотрена зона с большими кубиками. Планируется, что за два дня турнир посетят более 2 тыс. человек.-0-