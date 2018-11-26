ДФР КГК будет внедрять новые методы противодействия преступлениям с учетом цифровизации экономики

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курс Беларуси на построение IT-страны увеличивает риски трансформации финансовых преступлений, что потребует использования новых методов их выявления и противодействия, повышения профессионального уровня специалистов, сообщил сегодня заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси - директор Департамента финансовых расследований Игорь Маршалов на семинаре по вопросам борьбы с коррупцией и финансовыми преступлениями, которые осуществляются с использованием новых технологий, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Маршалов

"Департамент финансовых расследований накопил определенный опыт борьбы с негативными явлениями, но время не стоит на месте. В текущем году одним из приоритетов правительство назвало построение IT-страны и цифровизацию всех сфер экономики. А там, где есть имеющие стоимость активы, совершаются экономические преступления. Риск мы в первую очередь связываем с использованием виртуальных активов, в частности криптовалют. Для предотвращения такой противоправной деятельности требуются специалисты с соответствующими компетенциями, и этот семинар имеет важное практическое значение для получения новых знаний", - отметил Игорь Маршалов.

В свою очередь советник по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма управления по наркотикам и преступности ООН Алексей Фещенко обратил внимание на глобальный уровень проблемы, ее актуальность не только для Беларуси, но и мира в целом. "Общая капитализация рынка превышает $100 млрд. Криптовалюты - очень быстрый и удобный платежный инструмент, который в том числе может использоваться для преступных целей, например в торговле наркотиками. На семинаре речь пойдет о том, как уменьшить криптовалютные риски, расследовать преступления в этой области", - сказал он.

Проблематикой виртуальных активов занимается в том числе Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Рекомендации международной организации обязывают страны регулировать виртуальные активы, криптобиржи и криптообменники.

"Это направление не новое для Беларуси. Такие преступления выявляются, в большинстве случаев они связаны с мошенничеством. Второе направление - наркоторговля. Пока криптовалюты позволяют анонимно осуществлять платежи, и торговцы наркотиками используют криптовалюты для расчетов. Главная задача - деанонимизация участников платежей, в Беларуси есть определенные наработки в этой сфере. В обороте криптовалют полной деанонимизации быть не может, но с определенной долей вероятности уже возможно говорить, кто совершил операцию, из какого района, города, области, на какую сумму и за что", - отметил заместитель начальника третьего управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси Александр Прокопенко.

Семинар организован Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и управлением по наркотикам и преступности ООН. Основная цель семинара - изучение форм и методов совершения преступлений с использованием теневого интернета и криптовалют, обсуждение практических мер по предупреждению, выявлению и пресечению финансовых преступлений в блокчейн-сетях.-0-